قسطه من غير هامش ربح.. كيفية تقسيط جوال iPhone 13 Pro Max من stc عبر بنك البلاد 2021

تتعاون شركة الاتصالات السعودية مع بنك البلاد في المملكة العربية السعودي لتوفير عرض تقسيط جوال iPhone 13 Pro Max من stc دون هامش ربح، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم الحصول على هذا الهاتف بكل سهولة، دون دفع ثمنه بالكامل، فيما يحتاج العميل إلى استخدام إحدى البطاقات الائتمانية لهذا البنك من أجل الاستفادة من العرض.

خطوات تقسيط جوال iPhone 13 Pro Max من stc عن طريق بنك البلاد

ومن الممكن تقسيط جوال iPhone 13 Pro Max من stc عن طريق بنك البلاد، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى رابط هاتف آيفون 13 برو ماكس على موقع شركة الاتصالات السعودية. وبعد ذلك، يجب استخدم البطاقة الائتمانية من بنك البلاد عند الدفع. كما تحويل عملية الشراء إلى أقساط من خلال القائمة الرئيسية، باختر بطاقات، ثمّ بطاقات الائتمان، وإدارة الأقساط. ومن الممكن تحويل عملية الشراء إلى أقساط عن طريق مركز الاتصال 8001230000 الرد الالي. وعبر موقع البلاد نت، يُمكن للعميل تحويل العمليات إلى أقساط بعد قيد العميلة بحوالي 48 ساعة.

شروط تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس عبر بنك البلاد

وحدّد بنك البلاد في السعودية، شروط شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط، وذلك على النحو التالي:

العرض متاح لمن يملك إحدى بطاقات بنك البلاد الائتمانية.

لا بد من الشراء بحد أدنى ألف ريال سعودي.

مدة التقسيط 12 شهرًا دون أي فوائد أو ربح ولا توجد رسوم لهذه الخدمة على العميل.

يمكن للعميل التقسيط لأكثر من عملية واحدة إذا كانت العملية أكثر من ألف ريال سعودي وليس هناك حد أقصى للعملية بشرط الا تتجاوز الحد الائتماني للبطاقة.

لن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا كانت العملية أعلى من الحد الائتماني للبطاقة.

ولن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا أضاف مبالغ إضافية لبطاقته بعد عملية الشراء.

لا يمكن استخدام هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى.

البطاقات التي يشملها العرض هي جميع البطاقات الائتمانية، عدا بطاقة تمكين.

في حال رغب العميل في سداد الأقساط كلية، يمكنه عمل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى القائمة الرئيسية، واختيار بطاقات، ثمّ بطاقات الائتمان، وإدارة الأقساط، وتفاصيل الدفعات، ثمّ دفع الكل.

العرض سارٍ حتى 31 ديسمبر 2021.

وفي حالة وجود أي استفسارات تتعلق بتقسيط الجوالات من stc عن طريق بنك البلاد، يُمكن الاتصال هاتفياً مع بنك البلاد على هذا الرقم 8001230000 داخل المملكة، أو عبر هذا الرقم 00966920001002 من خارج المملكة.