نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الكلية التقنية بوابة قبولي 1443 في برامج المعاهد الصناعية الثانوية بنين ugate في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن موعد تقديم الكلية التقنية بوابة قبولي 1443 بشكل رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعبر موقع الكلية التقنية الإلكتروني أيضاً، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول على برنامج الدبلوم والبرامج للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفترة الصباحية بنين اعتباراً من يوم الأحد، وسوف يتم استقبال طلبات التقديم على الكلية التقنية 1443 عن طريق بوابة قبولي الإلكترونية التابعة للمؤسسة، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في الكلية التقنية الرسمي للتقديم على البرنامج المعلن عنه اليوم.

تقديم الكلية التقنية بوابة قبولي 1443

تم الإعلان اليوم السبت الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج المعاهد الصناعية الثانوية الفترة الصباحية للبنين الفصل الثاني اعتباراً من يوم غدٍ الأحد بتاريخ 21 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 16 ربيع الثاني 1443هـ.

وأوضحت المؤسسة أن المسمى الوظيفي عند التخرج بعد انتهاء مدة البرنامج هي شهادة إتمام برنامج تدريبي، ويتميز البرنامج بالحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي في مجال التخصص الذي تم القبول عليه، بالإضافة إلى الحصول على مكافأة خلال فترة التدريب تبلغ قيمتها 800 ريال سعودي.

وفور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بالبرنامج المعلن عنه، فيمكن التقديم على البرنامج من خلال تسجيل دخول بوابة قبولي الإلكترونية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التقديم على الكلية التقنية (ugate.tvtc.gov.sa).

أهداف برنامج الكلية التقنية بنين

تهدف برامج المعاهد الصناعية الثانوية لإكساب المتدرب المهارات الأساسية في مجال البرنامج الذي تم القبول عليه، ويتم التركيز على الجانب العملي والمهاري بالبرنامج، ويتم منح المتدرب شهادة معتمدة حول إتمام البرنامج وفق المدة المحددة والتي تتكون من فصل تدريبي واحد أو فصلين على حسب البرنامج.

ويتم الإسهام من قبل تلك البرامج في تهيئة المتدرب لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية خلال فترة تناسب احتياج قطاع الأعمال من القوى الوطنية التي تم إنهاء تدريبها بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويجب العلم أن الحصول على لقاح كورونا يسهل من عملية إنهاء إجراءات القبول بالبرنامج المقبول فيه.

شروط تقديم الكلية التقنية 1443

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط تقديم الكلية التقنية بوابة قبولي 1443 العامة، حيث تتمثل شروط التسجيل في الكلية التقنية في النقاط التالية: