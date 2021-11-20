المرور السعودي يوضح إمكانية تقسيط المخالفات المرورية

الهيئة العامة للمرور داخل المملكة أعلنت إمكانية تقسيط المخالفات المرورية مع وضع عدة بيانات تساعد المواطن في التعرف والاستعلام عن المخالفات التي سبق وضعها على قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى جانب سهولة تقديم الشكاوى، والاعتراضات وفق ما صدر مؤخرًا من قِبل الهيئة متضمنًا الأتي.

تقسيط المخالفات المرورية



قامت الإدارة العامة للمرور بالكشف عن إمكانية دفع المخالفات المرورية عبر تقسيطها بشكل جزئي حيث أكدت الهيئة بواسطة حسابها الرسمي داخل منصة تويتر على ضرورة قيام المواطن بدفع كل مخالفة على حدى حتى الانتهاء من هذه المخالفات، والقدرة على التحكم في مختلف الإجراءات التي تتعلق بمستفيدي منصة أبشر، كما وضعت الهيئة طريقة استعلام المواطن عن المخالفات المرورية والتي تمثلت في كل من الآتي:

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تتمثل الخطوة الأولى في قيام المواطن لاستكمال عملية تسجيل الدخول داخل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

من ثم الانتقال إلى قسم الاستعلامات داخل الموقع، والخاصة بالاستعلام عن خدمة المخالفات المرورية.

عند الانتقال إلى هذا القسم سوف تجد واجهة جديدة تتعلق بمنصة أبشر، والتي تحدد من خلالها اختيار الاستعلام عن رخصة القيادة.

بعد ذلك يمكنك وضع مجموعة من البيانات التي تتعلق ببيانات مالك السيارة من الاسم، والهوية، والرقم المرئي المتواجد في واجهة الموقع.

عقب استكمال جميع البيانات سوف يقوم الموقع بالبحث عن المخالفات المتواجدة، وعرضها أمامك في واجهة الموقع حتى تتمكن من الاطلاع عليها.

الاعتراض على مخالفات المرور

أتاحت الهيئة عبر منشورها الرسمي للمواطنين القدرة على تقديم الاعتراضات، والشكاوى بشكل رسمي في حال تواجد أي مخالفات وفق شروط محددة، وهذا عبر اتباع الخطوات، والمعايير التالية: