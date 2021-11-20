نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يوضح إمكانية تقسيط المخالفات المرورية في المقال التالي
الهيئة العامة للمرور داخل المملكة أعلنت إمكانية تقسيط المخالفات المرورية مع وضع عدة بيانات تساعد المواطن في التعرف والاستعلام عن المخالفات التي سبق وضعها على قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى جانب سهولة تقديم الشكاوى، والاعتراضات وفق ما صدر مؤخرًا من قِبل الهيئة متضمنًا الأتي.
تقسيط المخالفات المرورية
قامت الإدارة العامة للمرور بالكشف عن إمكانية دفع المخالفات المرورية عبر تقسيطها بشكل جزئي حيث أكدت الهيئة بواسطة حسابها الرسمي داخل منصة تويتر على ضرورة قيام المواطن بدفع كل مخالفة على حدى حتى الانتهاء من هذه المخالفات، والقدرة على التحكم في مختلف الإجراءات التي تتعلق بمستفيدي منصة أبشر، كما وضعت الهيئة طريقة استعلام المواطن عن المخالفات المرورية والتي تمثلت في كل من الآتي:
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
- تتمثل الخطوة الأولى في قيام المواطن لاستكمال عملية تسجيل الدخول داخل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
- من ثم الانتقال إلى قسم الاستعلامات داخل الموقع، والخاصة بالاستعلام عن خدمة المخالفات المرورية.
- عند الانتقال إلى هذا القسم سوف تجد واجهة جديدة تتعلق بمنصة أبشر، والتي تحدد من خلالها اختيار الاستعلام عن رخصة القيادة.
- بعد ذلك يمكنك وضع مجموعة من البيانات التي تتعلق ببيانات مالك السيارة من الاسم، والهوية، والرقم المرئي المتواجد في واجهة الموقع.
- عقب استكمال جميع البيانات سوف يقوم الموقع بالبحث عن المخالفات المتواجدة، وعرضها أمامك في واجهة الموقع حتى تتمكن من الاطلاع عليها.
الاعتراض على مخالفات المرور
أتاحت الهيئة عبر منشورها الرسمي للمواطنين القدرة على تقديم الاعتراضات، والشكاوى بشكل رسمي في حال تواجد أي مخالفات وفق شروط محددة، وهذا عبر اتباع الخطوات، والمعايير التالية:
- توجه بشكل مباشر إلى حسابك الشخصي داخل منصة أبشر، أو قم بتسجيل مستخدم جديد.
- انتقل إلى قسم خدماتي ومن ثم قم بتحديد واختيار كلمة المرور.
- سوف تجد داخل خانة المرور عدة اختيارات، قم بالضغط على الخيار الخاص بتقديم اعتراض على المخالفات المرورية.
- قم بكتابة المخالفة الخاصة بك وإرفاقها حتى تقوم الهيئة بالاطلاع عليها، وتحديد مدى إمكانية قبولها
- كما أكدت هيئة المرور في إطار حديثها عن إمكانية المواطن تقديم اعتراض في مدة أقصاها 30 يوم، من تاريخ بدء تسجيل المخالفة بشكل فعلي.
- تستطيع بكل سهولة تقديم اعتراض أو شكوى على جميع المخالفات، والتي ترتبط بشكل خاص مع نظام ساهر.
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