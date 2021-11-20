نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة الموائمة من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الخدمات الرقمية الداعمة لأصحاب الهمم أو الإعاقة من أبناء الشعب السعودي ، عن طريق منصات وموقع إلكتروني يلبي احتياجاتهم ويقدم خدمات آلية لهم ، ومن ضمن هذه الخدمات ، إصدار شهادة الموائمة من وزارة الموارد البشرية ، ويتم إصدار شهادة المواءمة آلياً من خلال منصة مواءمة والتي تساهم في تطوير معايير بيئة عمل ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم إلكترونياً عبر المنصة ، ومن خلال هذه الخدمة تستطيع المنشآت تقييم بيئة العمل الخاصة بها من حيث التوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي خطوات إصدار شهادة المواءمة ، كما يمكنكم التعرف علي طريقة تقديم شكوي لوزارة الموارد البشرية عن طريق خدمة صوتك مسموع عبر موقعنا ثقفني.

خطوات إصدار شهادة الموائمة من وزارة الموارد البشرية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مواءمة لتدريب واصدار الشهادات ، ويمكن للمنشآت إصدار شهادة الموائمة لخدمة ذوي الاحتياجات عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مواءمة بالخطوات التالية :

أولاً التسجيل علي موقع منصة مواءمة علي الإنترنت ” www.Mowaamah.com “. ثانياً تقوم بتسجيل الدخول لحساب المنشآت من الموقع بالضغط علي تسجيل دخول من أعلي الصفحة. ثالثاً تضع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رابعاً تقوم باختيار اسم الشركة من القائمة المتاحة وتستكمل البيانات المطلوبة. خامساً تقوم بالضغط علي خيار التقييم الذاتي وتجيب عن الأسئلة بناء علي بيئة العمل المتوفرة لدي المنشأة. سادساً تنتهي من الإجابة عن الأسئلة والحصول علي نسبة 15 بالمائة أو أكثر من ذلك ، بعدها يتيح لك النظام دفع رسوم الشهادة واستكمال الإجراءات. سابعاً تقوم بتسديد الرسوم باستخدام نظام سداد الإلكتروني أو عن طريق التحويل البنكي ، ويراعي إرفاق الإيصال الخاص بالدفع بعد التحويل البنكي بالضغط علي أيقونة ” اختيار ملف “. ثامناً ، تصلك رسالة علي الوارد أو البريد المهمل تفيد بقبول فاتورة السداد. تتابع العملية باختيار شهادة والضغط علي متابعة ، ثم تقوم بإرفاق ملف الأدلة الخاص بالأسئلة التي تم إجابتها بنعم ، مع طلب توضيح الأسئلة التي أجيبت بلا ، وبعد الانتهاء تظهر لك رسالة ” طلبك تحت التدقيق ، وسيتواصل معك المدقق خلال أسبوع إلي شهر ” وذلك ليعطيك التقييم النهائي.

وفي حال كانت نتيجة المنشأة أقل من 15% ، لا يتم منحها شهادة المواءمة ولا يتم استرداد أي رسوم مدفوعة ، ويجب عليها ادخال تحسينات علي بيئة العمل وإعادة التقديم ، كما يمكن من خلال موقع الوزارة التعرف علي كيفية اصدار شهادة نطاقات السعودة للكيانات الكبيرة في المملكة العربية السعودية إصدار إلكترونيا من وزارة الموارد البشرية.

تصنيف الشهادات في برنامج مواءمة

تعتبر مواءمة ضمن البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ويتم تصنيف شهادات الشركات في برنامج مواءمة بناء بين أربعة نطاقات يتم تقسيمهم كالآتي :

الأول : المرتبة الذهبية ، والتي تكون نسبتها 70% وما فوق ذلك. الثاني : المرتبة الفضية ، والتي تكون نسبتها بين 50 % و 69 %. الثالث : المرتبة البرونزية ، والتي تتراوح نبستها بين 30% و 49 %. الرابع : مرتبة المشارك ، وتكون للنسب بين 15% و 29 %.

وتسري شهادة المواءمة لكل من المرتبة الذهبية والفضية والبرونزية لمدة عامين ، أما لمرتبة مشارك تكون مدة السريان سنة واحدة فقط لحث المنشآت علي تحسين بيئة العمل قبل تحديث الشهادة.

طريقة احتساب النتائج ورسوم الشهادة

تسعي الشركات والمنشآت إلي إصدار شهادة مواءمة ليتم احتساب موظف ذوي الإعاقة ضمن نسب السعودة وتحسين الأوضاع لديها ، و يقوم المدقق بوضع النتائج استنادا إلي الأدلة المقدمة من قبل المنشأة ، ويجري التناقش بين المنشأة والمدقق في اجتماع استخلاص المعلومات ، وتحتسب النتيجة بالطريقة التالية :

كل قسم علي مؤشر بيئة العمل الموائمة لتوظيف ذوي الإعاقة ، له عدد من الأسئلة بخيارات إجابه ( نعم – لا – لا ينطبق ).

كل إجابة بنعم تمنح درجة ، و كل إجابة بـ لا لا تمنح درجات.

وفي حال لا ينطبق ، تحذف نتيجة السؤال من الإجمالي.

لا يحق للمنشأة استرداد مبلغ الرسوم.

رسوم التدريب الخاصة بالمنشآت الكبيرة والعملاقة تساوي : 5000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

بالنسبة لرسوم التدريب للمنشآت المتوسطة تساوي : 2000 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.

أما رسوم تدقيق المنشآت الكبيرة 25 ألف ريال بودن الضريبة المضافة.

كذلك رسوم تدقيق المنشآت المتوسطة 10 آلاف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.

و أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لابد من إصدار شهادة المواءمة بالمنشآت المتوسطة والعملاقة للحصول على شهادة مواءمة وزارة الموارد البشرية.