300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول فترة سداد

300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي تم تصميمها لتكون متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، ومن أجل تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي ، وقد قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم هذا العرض التمويلي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، وذلك بمبالغ كبيرة وخيارات للسداد عديدة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط من شركة البيت الأهلي للتمويل

شركة البيت الأهلي للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية ، التي تخدم الاحتياجات المالية للعملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة ، وتقدم الشركة عرض التمويل الشخصي الفورى بدون كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، بالإضافة إلى مبالغ تمويلية كبيرة بالتقسيط علي أطول مدة سداد من خلال هذا العرض ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج ، وذلك عن طريق الموافقة الفورية والسريعة على طلب التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة البيت الأهلي للتمويل

تمويل شركة البيت الأهلي يبدأ من مبلغ 3000 ريال سعودي ، ويصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي. قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم هذا العرض التمويلي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. يمكن للعميل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل إمكانية التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. قرض البيت الأهلي للتمويل يتميز بسرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات. تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل للعميل إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت خلال مدة التمويل.

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل