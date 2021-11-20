نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول فترة سداد في المقال التالي
300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي تم تصميمها لتكون متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، ومن أجل تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي ، وقد قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم هذا العرض التمويلي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، وذلك بمبالغ كبيرة وخيارات للسداد عديدة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.
300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط من شركة البيت الأهلي للتمويل
شركة البيت الأهلي للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية ، التي تخدم الاحتياجات المالية للعملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة ، وتقدم الشركة عرض التمويل الشخصي الفورى بدون كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، بالإضافة إلى مبالغ تمويلية كبيرة بالتقسيط علي أطول مدة سداد من خلال هذا العرض ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج ، وذلك عن طريق الموافقة الفورية والسريعة على طلب التمويل الشخصي.
مزايا التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة البيت الأهلي للتمويل
- تمويل شركة البيت الأهلي يبدأ من مبلغ 3000 ريال سعودي ، ويصل قيمته حتي 300 ألف ريال سعودي.
- قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم هذا العرض التمويلي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- يمكن للعميل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- توفر شركة البيت الأهلي للتمويل إمكانية التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- قرض البيت الأهلي للتمويل يتميز بسرعة التنفيذ وسهولة الإجراءات.
- تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل للعميل إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت خلال مدة التمويل.
الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل
- السعودى والمقيم يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.
- المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا العرض التمويلي.
- الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب السعودي يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بالطلب.
- أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي عند التقدم بطلب التمويل الشخصي.
- عمر الشخص المتقدم بطلب تمويل شركة البيت الأهلي يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، عند التقدم بالطلب.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون عمره لا يتجاوز عن 65 سنة.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 12 شهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول فترة سداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.