رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis الرسمي للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، والبدء في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ، وتستمر منصة الضمان الاجتماعي بالتوازي مع منصة الضمان الاجتماعي المطور في استقبال الطلبات حتى تاريخ إغلاق بوابة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية المحدد بتاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل لعام 2022م، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط تقديم الاجتماعي الجديد 1443.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت بتاريخ 15 ربيع الأخر 1443هـ الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م بشكل رسمي منصة الضمان الاجتماعي المطور لبدء سريان نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي أطلق لاستهداف الأسر والأفراد الأكثر حاجة دون النظر إلى حالتهم الاجتماعية.

وذلك من أجل تقديم الدعم النقدي المناسب لهم لتحسين حالتهم المعيشية، إلى جانب تمكين المستفيدين والمستفيدات من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين بعد أن يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل كافي من جانب الوزارة، حيث يهدف النظام المطور إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال الوصول الدقيق لكافة المستحقين لدعم الضمان سواء كانوا أسراً أو أفراداً.

ومن خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور سيتم تقديم الدعم المالي أو النقدي المناسب للأسر ولأفراد الأشد احتياجاً للمال، وذلك من أجل ضمان تغطية كافة الاحتياجات الأساسية للمحتاجين، وتوفير فرص التأهيل والتدريب لتمكين المستحقين ممن يقدرون على العمل من خلال تزويدهم بكافة الوسائل لمساعدتهم في الاعتماد على الذات لتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات لديهم، ويمكنكم الآن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح منصة الدعم والحماية التابعة للضمان الاجتماعي إمكانية التسجيل في الضمان المطور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد في حال عدم وجود حساب على المنصة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل وافي وصحيح، وتتمثل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي في التالي: