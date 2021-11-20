نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تمويل الأهلي الشخصي في نهاية العام ومميزات غير مسبوقه وبشرط سهله وميسره في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تمويل الأهلي الشخصي من اهم واحدث العروض التي الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما اعلن عنها البنك الأهلي من خلال صفحته الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عروض سيارات جديده ومنتجات تمويليه أيضا تم إطلاقهم في خلال الشهر الحالي. والتي من أهمها عروض التمويل من الراجحي في الشهر الحالي ومعرفه المميزات والشروط وكيفيه تقديم الطلب. كما تم الإعلان عن عروض فورد من الناغي في الشهر الحالي علي جميع سيارات فورد بأسعار خياليه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح عروض نهاية العام من الأهلي ومعرفه جميع المميزات والشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي العروض وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

عرض تمويل الأهلي الشخصي

اعلن الأهلي عن عروض المثيرة والتي شملت التمويل الشخصي والذي موجه إلي الأفراد العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبري و القطاع الخاص للشركات المعتمدة والغير معتمده. وذلك للموظفين المحولة رواتبهم والغير محولين رواتبهم أيضا.

مميزات عروض التمويل الشخصي

كما اعلن الأهلي عن اهم المميزات الذي شملها عرض تمويل الأهلي الشخصي والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال النقاط الأتية:

العرض بدون رسوم إدارية.

معدل نسبه تنافسي وسنوي يبدأ من 0.69%.

يمكن الحصول علي العروض أيضا من الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل عن طريق التصديق الرقمي.

يمكن شراء المديونية بمعدل نسبه سنوي 0.78%.

التمويل قصير الأجل لمده 6 شهور أو اقل بمعدل نسبه 0%.

لا يلزم خطاب تعريف للتمويل الجديد والتكميلي و الإضافي عبر الأهلي أون لاين و هاتف الأهلي المصرفي.

تبدأ فتره الحملة من 7 نوفمبر 2021 وتنتهي في 2 ديسمبر 2021.

خطوات الحصول علي عروض التمويل الشخصي

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض وذلك عن طريق زياره احد فروع البنك الموجودة في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي الرقم 8002441005. أو التقديم الإلكتروني عبر اتباع الخطوات الأتية: