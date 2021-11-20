نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443 بعد تفعيل النظام الجديد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443 وفق ما تم الإعلان عنه اليوم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الوزارة عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م، وأكدت على ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية التابعة للوزارة، فمن يرغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد وشروط استحقاق الضمان بعد تفعيل التطويرات والتحديثات الجديدة، يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور sbis 1443

أجابت الوزارة على التساؤل المتكرر من جانب العديد من المواطنين والمواطنات فيما يتعلق بما هو الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟ حيث أوضحت من جانبها أن الاستحقاق في النظام الجديد هو المعايير والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1443.

كما أوضحت شروط الاستحقاق التي يجب توفيرها في المتقدمين والمتقدمات، حيث يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور كل مواطن مستحق “سعودي” يقيم إقامة دائمة بالمملكة، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الإقامة الدائمة على أراضي المملكة وهم كالتالي:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية الصلاحية.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، إلى جانب توفر إقامة سارية الصلاحية وإثبات الزواج بمستند رسمي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم السبت عن تفعيل وتدشين نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد إجراء أن تم الانتهاء من التطويرات والتحديثات على منصة الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من قبل الوزارة، فقد أصبح بإمكان المستحقين الآن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

وأكدت الوزارة بأنه من الضروري أن يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من قبل المستحقين والمستحقات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المواعيد المحددة، ومن يرغب في التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديدة، يمكنه ذلك من خلال المقال.