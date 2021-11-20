نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكيفية احتساب المعاش sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الخطوات الصحيحة للتسجيل الإلكتروني على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تعرفنا عليه مؤخرا في مقال آخر قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 144، والذي زاد البحث عليه في الفترة الأخيرة من قبل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي والراغبين في الاستفادة منه، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الرابط الجديد الخاص بالتسجيل وكيفية التسجيل من خلاله بشكل صحيح، وكيفية حساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الساعات القليلة الماضية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي صدر بمرسوم من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وهذا في بداية شهر ربيع الثاني 1443 الجاري، وقد تم تفعيله يوم السبت 20 نوفمبر 2021 بموافقة من مجلس الوزارء السعودي.

وقد تم الإعلان عن بدء تفعيل البرنامج، وهذا من خلال تغريدة رسمية عبر الحساب الموثق الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعبر

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان عن أهداف البرنامج المطور الجديد، وهذا مثملا جاء في البيان والحوار الصحفي للمتحدث الرسمي للوزارة، ومن ضمن الأهداف التي تم عمل هذا البرنامج له كالآتي:

النظام الجديد يسعى لدخول فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في الضمان الاجتماعي وهذا حسب المعايير الجديدة.

التأكيد على أهمية توفير حقوق الأبناء من ناحية التعليم والرعاية الصحية.

تمكين وتدريب وتحسين القوى العاملة في السعودية، والعمل على تطوير مهارتهم، وهذا لتحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.

طريقة حساب المعاش في النظام الجديد

ويمكنكم حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التي نشرتها الوزارة عبر تغريدتها الرسمية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم جمع قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

ثم قم بخصم 50% من الدخل الشهري.

بعدها أضف هذا الخصم إلى مجموع الدخل الغير مكتسب والذي تحصل عليه من برامج الدعم الحكومة (كحساب المواطن على سبيل المثال).

ثم قارن بين المجموع الذي حسبته مع الحد الأدنى المحتسب وفقا للاستحقاق الشهري (1100 ريال لولي أمر الأسرة، و550 ريال للفرد بالأسرة).

التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

ويمكن لحضراتكم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: