نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية my.gov.sa بداية من يوم السبت الخامس عشرة من شهر ربيع الثاني 1443 الموافق لـ 20 نوفمبر 2021 وتنتهي عملية تقديم الضمان الاجتماعي الجديد في 23 مايو 2022، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للأسر الفقيرة والأشد احتياجا وفق التحديثات الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء السعودي في الأيام القلية الماضية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa عن اطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية من اجل تمكين كافة الأفراد والعائلات المحتاجة وأصحاب الدخل الضعيف من مواطني المملكة العربية السعودية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ابتداءا من 20-11-2021 الموافق لـ 15 – 4 – 1443 هـ على ان تنتهي عملية تقديم الضمان الاجتماعي في 23-05-2022.

أكدت الحكومة السعودية ان من بين اهم اهدف تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد هو تطبيقا لبرنامج رؤية المملكة 2030. وتقديم كافة الدعم المادي اللازم لجميع الفئات المحتاجة والاسر الفقيرة التي تقيم بتراب المملكة العربية السعودية. وكذلك تمكين الافراد المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي من الدخول لعام الشغل والانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج. مع تكفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعملية تدريبهم وتأهيلهم والاشراف عليهم لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وذلك بالتنسيق التام مع صندوق تنمية الموارد البشرية

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

علاوة على ذلك، وفي اطار الإجابة على جميع استفسارات مواطني المملكة العربية السعودية بخصوص نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي تم إصداره لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية المستدامة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد والتي جاءت موضحة في الصورة ادناه.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يستطيع كافة الافراد المستوفون لشروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي التسجيل في في الضمان الاجتماعي المطور بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال رابط تقديم الضمان الاجتماعي وذلك من باتباع كافة الخطوات المدونة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

الدخول رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ثم تسجيل حساب جديد اذا لم يكن لديك حساب في المنصة. وذلك من خلال تعبئة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ودقيق

كتابة اسم المستخدم

ثم كلمة المرور وتأكيدها

بعدها يتم كتابة رمز التحقق

أيضا الموافقة على الشروط والاحكام

وفي الأخير الضغط على مربع تسجيل

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور. الذي يهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي للأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة. وتقديم عروض العمل المناسبة لهم للتحول من أشخاص مستهلكين إلى منتجين. مع العلم انه يكن لكل فرد تقديم الضمان الاجتماعي الجديد عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.