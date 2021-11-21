نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج نتيجة الطالب في نظام نور والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب انتهاء الاختبارات، تعرف على طريقة استخراج نتيجة الطالب في نظام نور بكل بساطة، حيث سنكون على موعد وفترة هامة لكل أسرة، وهي البحث عن نتائج الطلاب في الفصل الأول 1443، لكل مراحل التعليم التي انطلقت اختباراتها على حسب الجداول المعدة من مسئولي التعليم، وقد انطلقت الاختبارات بعد فترة كبيرة من الانقطاع بالنظام الحضوري لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة، وبنظام الاختبار عن بعد عبر منصة مدرستي من خلال خدمة الاختبارات الإلكترونية.

طريقة استعلام نتائج الطلاب 1443

تمتلك وزارة التعليم في السعودية نظام إلكتروني شهير يوفر خدمات كبيرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ساهم في تقديم الخدمات الإلكترونية لكل الأطراف بكل سهولة وأسرع وقت يمكن إتمام الخدمة التعليمية، وعلى سبيل المثال فإن نظام نور يوفر عملية تسجيل الطلاب المتقدمين على المرحلة الابتدائية، وعندما نأتي لفترة نهاية الفصل الدراسي، يكون الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور هو الطريقة الأولى في معرفة كل ولي الأمر على نتائج أبنائه، ويقوم باستخراج كشف الدرجات للمواد من حسابه عبر خدمة التقارير.

بعد إطلاق منصة مدرستي أصبحت هي الأخرى من المواقع الرسمية لدى وزارة التعليم السعودية، ومنها يمكن الاستعلام عن النتائج بعد تسجيل الدخول من بريد الطالب التعليمي، أو بريد مايكروسوفت، قم التقارير، كما يمكن متابعة الحضور والغياب طيلة أسابيع الفصل الدراسي، وحتى خلال مراحل التقييم التي يجريها المعلمين للوقوف على مستويات الطلبة أولا بأول.

رابط استخراج نتيجة الطالب في نظام نور1443

طريقة استخراج نتيجة الطالب عبر رابط نظام نور برقم الهوية أو السجل المدني، وهما بيانات اسم المستخدم لتسجيل الدخول على حساب الطالب أو ولي الأم ما لم يكن قد قام بتغيير تلك البيانات التي أنشأ بها حسابة، وتكون خطوات الاستعلام بكل بساطة كما يلي:

استعلام نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور ثم من التقارير ثم طلب إشعار نتيجة الطالب في الفصل الأول.

استخراج نتيجة طالب في المرحلة المتوسطة من بوابة التقارير على نظام نور قم كشوف الدرجات ثم إشعار النتيجة.

نتائج طلاب الثانوية العامة الدخول إلى التقارير ثم تقارير أخرى، ثم الإشعار الفصلي أو الإشعار الأكاديمي.

استعلام النتائج منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي يوفر خدمة الاستعلام عن النتائج من حساب الطالب على المنصة بوابة تقارير كما هو الحال في نظام نور، فورة الانتهاء من كل الامتحانات ستعلن كل مدرسة وكيف يمكن لولي الأمر الحصول على كشوف الدرجات وتحليل النتائج لمعرفة مستوى التحصيل الحقيقي لأبنائه.