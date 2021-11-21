نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة تحديث البيانات وشروط الأهلية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد وكيفية تحديث البيانات بالخطوات، أحد الأمور التي يتم البحث عن طريقتها كثيرا لمعرفة كيفية تنفيذ عملية التسجيل بكل سهولة ودقة، من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية للخدمات الإلكترونية، لمن ينطبق عليهم شروط الأهلية التي تم وضعها من اللجان المختصة، لجميع الأفراد أو الأسر من يحق لها تقديم الطلبات ليتم فحصها وتحديد ما إذا كانت تستحق صرف معاش ضماني أم لا، حيث أن الهدف من النظام هو تقديم الدعم والحماية للمستفيدين مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، ومعالجة حالات الفقر.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والعمل به من اليوم 20/11/2021، والإعلان عن فتح التسجيل وفق النظام الجديد، ويمكن معرفة ألية احتساب معاش الضمان من خلال الطريقة التي قامت الوزرة بنشرها بالصور، وقمنا بوضعها للمستفيدين والمستفيدات، حتى يتم التعرف على الشروط واللوائح الجديدة المنظمة للحصول على تلك النوعية من المعاشات الضمانية.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت الموارد البشرية استمرار التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد للأفراد والأسر من الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية ومنها الحد المانع، وأنه سيتم الإعلان عن موعد تطبيق النظام الجديد في وسائل الإعلام الرسمية، حيث كان من المنتظر أن يكون ذلك خلال الوقت الحالي، غير أنه لم يصدر تلك القرار، وسنوضح مراحل تسجيل الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

يتم تقديم طلب المعاش للجهة المختصة بالوزارة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية.

ترفق المستندات والبيانات الداعمة للطلب.

يجب مراعاة شروط الأهلية.

تتولي الوزارة جمع المعلومات للتعرف على حالة المستفيد والأسرة وتقدير الاستحقاق.

إبلاغ مقدم الطلب بنتيجة الفحص خلال 20 يوم بحالة القبول بناء على شروط الاستحقاق أو الرفض.

الطريقة التي يتم بها احتساب معاش الضمان، حددتها فيها وزارة الموارد البشرية أن المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة أي قيمة الدخل الشهري، ثم يتم خصم 50 % من قيمة الدخل الشهري ويضاف إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي وقد تم استثناء الدعم الخاص بالبرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونياً كالتالي:

الدخول على بوابة الخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقديم طلب معاش الضمان

تسجيل البيانات المطلوبة ومنها الاسم رباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، العنوان، طريقة ووسائل التواصل، معلومات الحساب البنكي، المستندات الثبوتية، التقارير الطبية.

تقديم أي بيانات اخرى مساندة تطلبها الوزارة لتدعيم الطلب.

تحديد العائل عن الأسرة.

تستكمل مراحل فحص الطلب والتحقق من انطباق شروط الأهلية وإبلاغ المستفيد بالقرار إما بالشمول أو الرفض.

تسجيل الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين، أوضح خدمة العملاء انه سوف يستمر تطريق نظام الضمان الاجتماعي السابق على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين، وسوف يتم تطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل بشكل تدريجي في حالة انطبق عليهم شروط الأهلية.

تحديث الضمان الاجتماعي

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي، عن طريق دخول المستفيد على حسابه، والتأكد من صحة البيانات وتحديث ما يلزم، وتشمل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحساب البنكي، الهوية، وفي حالة عدم التحديث قد يتعرض الحساب للتوقف.