التقاعد: والمستحقون لصرف المعاش بعد وفاة المشترك الشروط ورابط الإستعلام

يزداد بحث المواطنين عن شروط إستحقاق صرف المعاش بعد وفاة المشترك، وكذلك الفئات التي يحق لهم الجمع بين المعاش والراتب، حيث دعت المؤسسة جميع عملائها إلى الإستفادة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة، وتنفيذ كافة الخدمات والمعاملات من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد، وكذلك عبر تطبيقها للأجهزة الذكية وقنوات التواصل المتعددة بكل يسر وسهولة، فقد حددت أنه هناك ثلاث شروط يجب إتمامها ليتمكن الشخص المتقاعد من صرف المعاش حيث يجب التأكد من إتمامه سن الستين عاماً، وأنه توقف عن ممارسة العمل وتم إحالته إلى المتقاعدين، وأن يكون مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت في وقت سابق أفراد العائلة الذين يحق لهم صرف المعاش بعد وفاة المشترك حيث اشترطت أن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بأحقية الصرف، ويأتى ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين ومراعاة مصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الاستراتيجية الساعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، حيث يتم صرف المعاشات التقاعدية في اليوم المحدد من كل شهر، واليوم ومن خلال مقالي سوف أوضح لكم خطوات الاستعلام عن إيداع المعاش التقاعدي المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك والفئات التي يحق لهم الجمع بين المعاش والراتب تابعونا بموقع ثقفني ننشر كل مايهمكم ويفيدكم ونحن فى خدمة متابعينا.

خطوات الإستعلام عن إيداع المعاش عبر المؤسسة العامة للتقاعد:

التأكد من إيداع معاشك من خلال الخطوات الآتية:

التأكد من حسابك لدى البنك الاتصال على مركز الاتصال الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني خدمة المحادثة الفورية

المستحقون لصرف المعاش بعد وفاة المشترك:

من الجدير بالذكر فقد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق أن هناك من العائلة يستحقون صرف المعاش بعد وفاة المشترك المتقاعد، و نوضحها لكم كما يلي:

والدة ووالدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل. أرملة أو أرمل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق. أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً على الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته وأن يكون بلا عمل.

الفئات التي يحق لهم الجمع بين المعاش والراتب:

بنات المشترك المتوفى مهما كان عمرهن حتى زواجهن أما الملتحقات بعمل منهن فيحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال. جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم. أخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات. أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفى أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات. أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذا السن، وتمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، كما أن الملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منه.

الإستعلام عن معاشات التقاعد: