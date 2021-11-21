نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق العثيم اليوم تخفيضات 50% على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية، تعتبر العثيم من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها عروض حصرية على مختلف المنتجات كما أن العثيم حرصت على أن توفر أسعار وخصومات تصل نسبتها لأكثر من 50%، فيمكنكم الآن التوجه لأقرب فرع من فروع العثيم للاستفادة من خصوماتها التي لا نهاية لها.

عروض العثيم اليوم في السعودية:

يشمل العرض على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” شراب بودرة فروتي برتقال Fruity، كاكاو زدني بودرة ويشمل العرض أيضًا على عسل لوبريزا زهور ويشمل العرض أيضًا على بطاطس تاستو شرائح وتونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، يحتوي العرض أيضًا على مكعبات مرقة دجاج زدني بالإضافة إلى مياه ارتوينا صحية مع أرز جنات مصري ويحتوي أيضًا على قهوة العثيم هرري مع مناديل وجه ركس وصابون بودرة أو مسحوق غسيل ركس REX.

يشمل العرض على شير بخور مطهر ومنظف وجبن هالي موزاريلا ومفروم بقر لاتينا وكيك لوبر بايت بالكاكاو وكيك لوبة كريمة بالشوكولاتة، يحتوي العرض أيضًا على معمول فونتي بالتمر السعودي وويفر كيت كاتم ونتس ميني مع شوكولاتة المونداي بالحليب واللوز.

فيوفر العرض إليكم مختلف المنتجات الغذائية الأساسية مثل اللحم والزيت والألبان والمخبوزات، فكل ما يحتاج إليه منزلكم ستجدونه لدى العثيم.

خصومات العثيم في السعودية:

توفر العثيم أيضًا عرض على كلًا من التالي” مربي حلواني فراولة، كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي درجة أولى، سن توب شراب برتقال، ويشمل العرض على الكثير من الحلويات مثل تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني ودونات كبيرة، زود كرواسون جبن بيضاء، كما أن العرض يحتوي على جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي.

يحتوي العرض على كلًا من التالي” تمر ثمرات القصيم سكري مكبوس وأيضًا يحتوي على تمر خلاص الخرج، والعديد من المنتجات الخاصة باللحوم على سبيل المثال لحم عجل القصيم أو لحم غنم سواكني أو لحم عجل إسترالي بالعظم وكذلك سمان طازج، فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من العثيم الآن وستحصلون على كل ما ترغبون.