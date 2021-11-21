نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي اعفاء الراجحي وتسديد الأقساط المتبقية للعملاء الأوراق المطلوبة للحصول على الاعفاء في المقال التالي

بأمر ملكي اعفاء الراجحي وتسديد الأقساط المتبقية بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حاكم السعودية وخادم الحرمين السعوديين، ويعد مصرف الراجحي من أشهر البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية وبه عدد كبير جدًا من العملاء المميزين ويقدم الراجحي العديد من الخدمات المتميزة لعملائه وكان من أخر خدماته هي خدمة اعفاء الراجحي تسديد الاقساط المتبقية للعملاء ولكن هذه الخدمة ليست موجودة في البنك بشكل مستمر وسنوضح كيفية الحصول عليها. طريقة التقديم على اعفاء الراجحي تسديد الأقساط المتبقية للعملاء يمكنكم معرفة طريقة الحصول على اعفاء الراجحي تسديد الأقساط المتبقية للعملاء من خلال اتباع الخطوات التالية:- الدخول أولًا على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي السعودي.

ادخال كافة البيانات المطلوبة منك بعد الدخول على الموقع وهي بيانات شخصية مثل رقم الهوية الوطنية الشخصية والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

إذا كان المواطن غير سعودي يجب عليه تقديم صورة من شهادة الإقامة.

يقدم العميل طلب اخلاء سبيل من مصرف الراجحي السعودي كما أنه يجب عليه توضيع نوع القرض الذي حصل عليه. الأوراق المطلوبة للحصول على اعفاء الراجحي لتسديد الأقساط المتبقية للعملاء يجب عليك معرفة الأوراق المطلوبة واللازمة للانتهاء من اجراءات الإعفاء والتي تتمثل فيما يلي:- شهادة الوفاة الخاصة بالعميل السعودي.

شهادة ومستندات تفيد حدوث عجز كلي للمقترض حتى يحصل على الإعفاء.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بالمقترض حتى يتم اعفائه من تسديد باقي الأقساط. شروط الحصول على اعفاء بنك الراجحي من تسديد باقي الأقساط لعام 2021 – 1443 اعفاء أسرة المقترض المتوفى من تسديد باقي الأقساط وذلك وفقًا للتأمين التكافلي.

في حالة حدث أي حادث للمقترض أدى إلى اصابته بالعجز الكلي الذي لن يستطيع بعده العمل والحصول على دخل ثابت فيتم اعفائه من تسديد باقي الأقساط ويتنازل عنها البنك.

هناك حالات أخرى يتم اعفائها من تسديد باقي الاقساط مثل كبار السن والأشخاص التي حدثت لهم ضائقة مالية يمكنكهم التواصل مع البنك من خلال التحدث مع أحد ممثلي خدمة عملاء مصرف الراجحي لاعلامهم بالوضع. الوسوم عمر شويل - جدة بأمر ملكي اعفاء الراجحي وتسديد الأقساط المتبقية للعملاء الأوراق المطلوبة للحصول على الاعفاء - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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