نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط تويوتا كورولا 2022 GLI بـ333 ريال شهريًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قادت تويوتا كورولا مبيعات السيارات في العالم خلال النصف الأول من 2021 وفي السعودية لم تكن كورولا بعيدًا عن المنافسة حيث كانت ضمن أكثر 10 سيارات مبيعًا في السعودية في الستة أشهر الأولى حيث باعت قرابة 11.200 وحدة من الطرز المختلفة خاصة مع تزايد الإقبال على الطرز الحديثة من كورولا مثل كورولا XLI التي طرحت في 2021 بنسخة مطورة وكذلك كورولا GLI بمواصفاتها الحديثة ووسائل الأمان المتعددة.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

أكثر ما يميز كورولا GLI HEV MR هو الكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ معدل الاستهلاك 27 كلم لكل لتر من البنزين وهي بذلك تتفوق على مثيلاتها من نفس الفئة والسعر في كفاءة استهلاك الوقود.

ويعود ذلك إلى المحرك الذي يسكن قلب كورولا GLI موديل 2022 حيث يأتي بسعة 1.8 لتر وهو رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صمام مع ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT حيث يمنح هذا المحرك كورولا 2022 قوة حصانية قصوى تصل إلى 121 حصان فيما يصل عزم الدوران إلى 242 نيوتن في المتر.

سعر تويوتا كورولا 2022 GLI

تعتبر كورولا GLI هي السيارة الأعلى بين سيارات كورولا موديل 2022 على الإطلاق حيث يصل السعر شامل قيمة الضريبة المضافة إلى 100 ألف ريال وهو سعر مرتفع مقارنة مثلا مع الفئة الأولى من كورولا XLI بسعة 1.5 لتر التي تأتي في حدود 75 ألف ريال شامل الضريبة المضافة.

تقسيط كورولا GLI

يمكن تقسيط تقسيط كورولا GLI موديل 2022 من خلال واحد أو أكثر من عروض تقسيط السيارات على النحو التالي: