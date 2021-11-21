نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يوضح شروط التسجيل في منصة ريف الإلكترونية ويعلن معرفة هل الدعم يشملك أم لا ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج ريف أعلن عبر حسابة الرسمي على توتير استمرار تلقي طلبات التسجيل، حيث يعمل البرنامج على دعم الفلاحين وأسرهم، وذكر أيضا انه سوف يتم دعم المستدين من المنتجين شهريا نتيجة لنتائج الاستحقاق بنسبة تصل إلى 10% من المال المدخل في بيانات الطلب، وبشرط ألا يتجاوز مجموع دعم المستفيد من رأس المال المحدد للمشروع بحد أقصى 54 ألفا ريال في السنة، كذلك ذكر البرنامج إذا كان الدعم يشمل المستفيد من البرنامج أم لا، ووضح البرنامج للمواطنين من ضرورة تفقد الحساب الرسمي لمنصة ريف؛ ومعرفة مدي شمول الفرد من الدعم عن عدمه، وذلك من خلال زيارة https://aaaalotibi.typeform.com/to/uTKufs49

أهداف برنامج ريف الإلكتروني

صرحت وزاه البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن أهداف برنامج دعم ريف هو التحسين الكلي للمزارع والإنتاج، أي تحسين الأراضي الزراعية الريفية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين الصغار، وتحسين أسلوب الحياة، أما عن طلبات المستدين من أهداف البرنامج هي أخصائي في تربية النحل، وبن أرابياك، أما عن إنتاج الورد والبعل والفاكهة في من تخصص المستهدفين بالدعم، وبعدها يتم تقديم الدعم المادي إلى المباشر بالإضافة إلى البرنامج الذي يهدف ألى تطوير البرامج للمزارعين المدونة أسماءهم بعد مراجعة تطبيقاتهم.

اشتراطات القبول ببرنامج ريف

من خلال منصة ريف وتعاونها مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تم وضع اشتراطات وضوابط معلنة من قبل الوزارة، وتسمح من خلالها للمواطنين التسجيل في برنامج ريف، وذلك من خلال الاشتراطات التالية:

يكون المستفيد من السعودية أو لدية بطاقة تنقل. يكون المستفيد محترف في واحدة من المهن الزراعية التي ينص عليها البرنامج ويعمل بنفسه مباشرة، ويجب أن يكون من الدين يسكنون في المناطق الإدارية التي تشمل المساعدة. يجب ألا يشغل المستفيد أي عمل في القطاع العام أو الخاص. عمر المستفيد لا يتعدى عن 21 سنة. يجب ألا يتجاوز الراتب الشهرى عن 6000 ريال. يجب ألا يتجاوز مجموع عدد برامج الدعم عن 3 برامج، و يجب ألا يتجاوز مجموع الدعم المآلي المباشر 54,000 ريال سنويا لجميع البرامج. أن يقدم المستفيد إثبات للأهلية لممارسة العمل وجميع المستندات التي يطلبها البرنامج أن يلتزم المستفيد بجميع الشروط الصحية والفنية المعتمدة في البرنامج أن يكون المستفيد لديه حساب مصرفي نشط باسمة ومدون على المنصة الإلكترونية. أن يستكمل المعلومات الذاتية والفنية بالتسجيل في المنصة المحددة. أن يقدم الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استكمال الشروط. يجب على الأسر المستفيدة أن تحصل على ورقة عمل منفردة من دائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم الريفي

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج الدعم الريفي على موقع تويتر العالمي أنه يشيد بجميع المواطنين الذين يستوفون شروط أهلية الدعم، ووضح طريقة التسجيل الإلكتروني لبرنامج ريف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج لمنصة ريف الإلكترونية.

قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك، مع تسجيل رقم الهاتف المحمول.

سجل عدد أفراد الأسرة، والحالة، والعنوان كامل.

الآن قم بتحميل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة ووثائق الملكية.

توضيح مخطط للمشروع، ونوع النشاط الممارس.

وضح سنوات خبرتك وصورة للمنتج المعروض.

إرفاق المستند، ثم قم بالضغط علي أيقونة التسجيل في برنامج ريف.

يمكنك الآن تتبع الطلب من خلال المنصة حتى تقرر لجنة النتائج الأهلية للحصول على الدعم.

موعد نزول دعم ريف

يتم أستلام أموال دعم ريف بعد التسجيل في أول كل شهر ميلادي ويستمر نزول الدعم حتى اليوم الـ 10 في نفس الشهر، واكد البرنامج أن الصرف يختلف طبقاً لاختلاف تعامل البنك أثناء ألية الصرف.