تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروطه بعد تفعيل النظام الجديد

تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443، أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية بالمملكة عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك من أول أمس السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وشددت على المواطنين بضرورة التسجيل في النظام الجديد، وذلك عبر الدخول على منصة الدعم والحماية التابعة للوزارة، ثم التسجيل، وبدأ المواطنين بالبحث عن طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443، وكذلك شروط التقديم عليه، وبمقالنا اليوم سنوضح لكم متابعينا الأعزاء جميع ما يخص الضمان الاجتماعي بعد تفعيل النظام الجديد، فتابعونا.

تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة نظام جديد للضمان الاجتماعي، ثم قامت بتحديد شروط تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد قدمت الوزارة الضمان الجديد لكل المواطنين السعوديين الموجودين بالمملكة وقامت باستثناء فئات من شرط الإقامة الدائمة الذي حددته، وهم كالتالي:

السيدة المطلقة من سعودي أو أرملته ولها أبناء منه يحق لها الدعم مازالت إقامتها سارية هي وأبنائها داخل المملكة.

الأرملة السعودية من زوج غير سعودي وأبناء المطلقة، ولكن بشرط إقامتهم بالمملكة وإثبات الزواج بمستند رسمي، وشرط أن تكون الإقامة سارية.

ذوي الإعاقات والأرامل والأيتام وشرط أن تكون بطاقة التنقل الخاصة بهم سارية.

موعد التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بأنها بدئت بالفعل في استقبال طلبات المواطنين عبر منصة الدعم والحماية أو عبر منصة الضمان الاجتماعي، وذلك من السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وسوف تستقبل طلبات المواطنين الخاصة بهم بتاريخ إغلاق المنصة الحالية، وهو يوم 23 مايو 2022، ووضحت أن المنصتان سيعملان حتى التاريخ المحدد بالتوازي، وبعدها سيتم نقل أسماء المستحقين للمنصة الجديدة طالما أنه يتوافر بهم شروط استحقاق الضمان.

تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

حتى يتمكن مواطني المملكة العربية السعودية من تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443 ، عليهم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم اتباع التالي: