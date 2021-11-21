أهم شروط الحصول على قرض العمل الحر بمبلغ 120 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

كشف المدير التنفيذي للتشغيل الذاتي في بنك التنمية الاجتماعية محمد العريني أمس يوم السبت، عن أهم شروط الحصول على قرض العمل الحر بمبلغ 120 ألف ريال، لكلاً من المواطن السعودي وموظفي الهيئات الحكومية بالمملكة، واكد أن القرض يندرج ضمن منتج نفاذ، ويمكن أن تصل فترة السداد إلى 40 شهرًا، ووضح شروط الحصول علي قرض العمل الحر، واكد أن فترة السداد تصل إلى 40 شهرًا، في حين أن المسار التلقائي بحد أقصى 150 ألف ريال، ويستطيع كلاً من الطلاب والباحثين عن عمل، وكذلك المتقاعدين من الحصول علي القرض.

بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر

تعد القروض التمويلية التي تشتمل من ضمنها قرض العمل الحر، من اهم القروض بالمملكة وتتميز أنها قروض استثنائية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد، حيث يقدم البنك للمواطنين الذين لديهم القدرة على العمل قروضًا خاصة، وتسهل لهم طرق الدفع، وكل ذلك بهدف مساعدة كل من يرغب بالعمل، على بدء مشاريعهم الخاصة ، في حال عدم تمكنهم الظروف الاستثنائية من تنفيذ خطط عملهم، بالإضافة إلي ذلك يقوم البنك بتقديم قروض للكثير من المواطنين الراغبين في تحسين المستوى العام للدخل، وخاصة إذا كانت تلك الفئة لديها المهارات الصناعية اليدوية والحرفية.

آلية التقديم في بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر

يستطيع كافة المواطنين المستحقين التقدم بطلب للحصول على القرض عن طريق اتباعهم بعض الخطوات البسيطة، وذلك إلكترونياً دون التوجه للمقر الرئيسي للبنك، ويتم ذلك علي النحو التالي:

أولاً، تحتاج إلى الوصول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

ثانياً، ثم اكتب اسم وكلمة مرور طالب القرض.

ثالثاُ، قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها.

رابعاً، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية مع العنوان الوطني، ثم أدخل رقم IBAN الخاص بالعميل.

خامساً، قم بتنزيل شهادة العمل الحر إذا كنت ترغب في تمويل إحدى الخدمات المتخصصة.

الجوال المسجل علي بوابة أبشر.

سابعاً، انقر فوق الزر إرسال.

اشتراطات الحصول علي قرض بنك التنمية الاجتماعية

يتطلب بنك التنمية الاجتماعية عدة اشتراطات من أجل الحصول على قرض فعال، يجب على مقدم الطلب التأكد من استيفائها جميعًا لضمان قبول طلب التمويل، وجاءت اشتراطات تمويل العمل الحر كالتالي: