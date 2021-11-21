طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة ننشر طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 15 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 20 نوفمبر 2021م، وذلك بالتوازي مع استمرار منصة الضمان الاجتماعي الحالية في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 23 مايو 2022م المحدد بأنه سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور 1443، بالإضافة إلى إمكانية معرفة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستحقين والمستحقات.

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis

فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من يوم أمس، وأعلنت عن آلية النظام الجديد للضمان التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار للحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستحقين والمستحقات من خلال تقديم دعم مالي مناسب للأسر الأشد حاجة واستحقاق لتغطية احتياجاتهم الأساسية، ويتم التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa). النقر على أيقونة “تسجيل جديد”. تعبئة بيانات المستخدم الجديد (رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر في مربع التعهد، ثم الضغط على “تسجيل”. ستصلك رسالة نصية للتحقق، ثم تعبئة الآيبان البنكي. تعبئة الملف الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”، ثم تعبئة كافة البيانات الأساسية والخاصة بالسكن والتابعين وبيانات الدخل والعمالة والترخيص والممتلكات، ثم تأكيد المعلومات. تعبئة بيانات المسكن من خلال النقر على “الذهاب لتعبئة المنازل”، وفي حال كنت مستأجراً فسوف يطلب منك عقد الإيجار ورقمه، ثم النقر على تكوين منزل. وأخيراً يتم اختيار البرامج المراد التقديم عليها من خلال النقر على “الذهاب لقائمة البرامج”.

وسيتم عرض البرنامج “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، والجهة المالكة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والفئات المستهدفة من البرنامج، ويتم التقديم على الضمان من خلال النقر على “تقديم”، ويمكنكم متابعة طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis بشكل مفصل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تستقبل منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” الإلكترونية في الوقت الحالي طلبات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد المخصص لتقديم الدعم المالي وخدمات التأهيل والتدريب، فمن يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

ويجب الانتباه عند تعبئة الملف الموحد للمتقدم المتكون من بيانات المتقدم الشخصية وبيانات السكن والدخل والتعليم والعمالة والترخيص والممتلكات والتابعين، بأن يقوم بتعبئة البيانات وتسجيلها بشكل صحيح، ثم النقر على أيقونة “حفظ والتالي” حتى يتم حفظ البيانات المسجلة، وعند الوصول لتأكيد المعلومات، يجب مراجعة البيانات بشكل كامل والتعهد ثم تقديم وفق طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis الموضحة.