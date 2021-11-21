موعد صرف راتب التقاعد شهر نوفمبر 1443.. وطريقة الأستعلام عن رواتب المتقاعدين

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يتسائل الكثير من الأشخاص الذين ينتمون لفئة المتقاعدين في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لصرف راتب التقاعد عن شهر ربيع الثاني 1443 ( نوفمبر )، حيث نجد أنه وارد جداً أن يتغير موعد الصرف من شهر إلى آخر وهذا تبعاً لظروف البلاد، وتعتبر المؤسسة العامة لصرف الرواتب أحد المؤسسات التي توجد في المملكة ولكنها مؤسسة مستقلة تباشر التأمين الاجتماعي، والسبب الرئيسي وراء إنشاء هذه المؤسسة هو تنظيم عملية دفع رواتب التقاعد في المملكة بشكل شهري، ومساعدة المتقاعدين في تقديم خدمات لهم، وسوف نتعرف علي موعد صرف راتب التقاعد شهر نوفمبر 1443
موعد صرف راتب التقاعد شهر ربيع الثاني 1443
قد قامت الوكالة العامة للمعاشات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أن راتب التقاعد الخاص بشهر نوفمبر ( ربيع الثاني 1443 ) سوف يتم صرفه في يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الحالي، وهذا يوافق يوم 19 ربيع الثاني 1443 من التقويم الهجري.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ربيع ثاني
- يمكن للأشخاص المتقاعدين أن يتموا خطوة التقديم على راتب التقاعد لشهر ربيع الثاني 1443 عن طريق موقع ( مؤسسة التقاعد ) على شبكة الانترنت بالخطوات التالية:
يدخل الفرد على الموقع الرسمي الخاص بـ ( الوكالة العامة للمعاشات ) على شبكة الانترنت.
ثم يختار من القائمة الجانبية ( الخدمات الإلكترونية ).
ثم يضغط على ( الاستعلام عن المعاش التقاعدي ).
بعد ذلك يقوم بكتابة ( رقم هويته ) في الخانة المخصصة لذلك.
ثم يكتب ( رقم التحقق البشري ) الموجود في الصورة.
ينتظر بعد ذلك ليتم عرض أمامه كافة التفاصيل في صفحة أخرى.
طريقة استعلام عن راتب التقاعد في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية
يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية قد وصل لسن التقاعد ( 60 عام ) أن يستعلم عن رواتب فئة المتقاعدين عن طريق المنصة الإلكترونية للمؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وفقاً للخطوات التالية:
يقوم بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بـ ( مؤسسة التأمين الاجتماعي ).
ثم يضغط على ( التأمين عبر الانترنت ).
ثم يقوم بتسجيل الدخول لخدمات المتقاعدين.
يجب تحديد حساب التقاعد، وتسجيل الدخول.
يضغط على ( خدمة مدة الاشتراك )، ويختار الوظيفة.
يجب تحديد: صاحب العمل، تحديد الأجور، والضغط على الاستعلام.
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