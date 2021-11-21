موعد صرف راتب التقاعد شهر نوفمبر 1443.. وطريقة الأستعلام عن رواتب المتقاعدين

يتسائل الكثير من الأشخاص الذين ينتمون لفئة المتقاعدين في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لصرف راتب التقاعد عن شهر ربيع الثاني 1443 ( نوفمبر )، حيث نجد أنه وارد جداً أن يتغير موعد الصرف من شهر إلى آخر وهذا تبعاً لظروف البلاد، وتعتبر المؤسسة العامة لصرف الرواتب أحد المؤسسات التي توجد في المملكة ولكنها مؤسسة مستقلة تباشر التأمين الاجتماعي، والسبب الرئيسي وراء إنشاء هذه المؤسسة هو تنظيم عملية دفع رواتب التقاعد في المملكة بشكل شهري، ومساعدة المتقاعدين في تقديم خدمات لهم، وسوف نتعرف علي موعد صرف راتب التقاعد شهر نوفمبر 1443

موعد صرف راتب التقاعد شهر ربيع الثاني 1443

قد قامت الوكالة العامة للمعاشات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أن راتب التقاعد الخاص بشهر نوفمبر ( ربيع الثاني 1443 ) سوف يتم صرفه في يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الحالي، وهذا يوافق يوم 19 ربيع الثاني 1443 من التقويم الهجري.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ربيع ثاني