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عمر شويل - جدة ننشر أسهل طريقة حجز موعد في المرور السعودي إلكترونيا 1443 عبر منصة أبشر absher.sa السعودية التي فعلتها وزارة الداخلية السعودية في الوقت الذي تزدحم محركات البحث في المملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة طريقة حجز موعد في المرور السعودي إلكترونيا 1443 وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية إتاحة خدمة الحجز في المرور السعودي إلكترونيا وذلك من خلال منصة ” ابشر” الإلكترونية .

حجز موعد في المرور السعودي إلكترونيا 1443

يأتي تفعيل حجز موعد في المرور السعودي إلكترونيا 1443 في إطار حرص الحكومة السعودية علي سلامة وأمن مواطنيها في ظل وجود جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في البلاد بالإضافة إلى حرصها علي توفير الوقت والجهد لمواطنيها.

مميزات تطبيق ابشر

وتطبيق منصة أبشر هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

يربط ” أبشر” بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً.

وأبشر يقوم بخدمة نحو 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.

أهداف منصة أبشر الإلكترونية

أولا: تحسين الخدمات والسرعة في الأداء.

ثانيا: الربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية

ثالثا: تقليل أعداد المراجعين.

رابعا: الحد من حالات التزييف والتزوير.

خامساً: توفير الوقت والجهد للمواطنين.

طريقة حجز موعد في المرور السعودي عبر منصة أبشر 1443

الخطوة الأولى الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa عبر رابط absher.sa.

أما الخطوة الثانية قم باختيار الخدمات الفردية من الرئيسية.

الخطوة الثالثة قم بإدخال الإسم ورقم الهوية وكلمة المرور

وفي الخطوة الرابعة ستتلقي رمز التحقق عبر الهاتف المحمول ، قم بتسجيله ومن ثم تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة اضغط علي أيقونة المزيد لرؤية خدمة المرور.

وسادسا أضغط علي أيقونة تحديد موعد ثم اختر الخدمة المراد الدخول إليها.

وفي الخطوة السابعة: اختر تاريخآ مناسبآ لك ثم الفرع الذي تريد تنفيذ الخدمه منه .

أما الخطوة الثامنة قم بالضغط علي أيقونة موافق بعد تطبيق الشروط .

وفي الخطوة التاسعة: اضغط علي أيقونة تأكيد.