طريقة ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443؛ زاد البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدأ تفعيل النظام الجديد أمس الموافق السبت 20 نوفمبر 2021، حيث أن الهدف من النظام الجديد هو جعل الحياة أفضل للمواطنين الأكثر احتياجاً في السعودية، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، ومن خلال السطور التالية نوضح لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وشروط ورابط التسجيل.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أصدرت وزارة الموارد البشرية منصة إلكترونية جديدة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد حيث يمكن التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى المنصة الرسمية الخاصة بالتسجيل. اختيار الخدمات الإلكترونية. ثم القيام بإنشاء حساب جديد وتدوين كافة البيانات المطلوبة. اختيار معاش الضمان الاجتماعي ثم النقر على دخول. القيام باختيار مكتب الضمان المناسب والفئة. ثم قراءة الشروط والأحكام بدقة والإقرار بالموافقة عليها. الضغط على تقديم الطلب والاحتفاظ برقم الضمان وذلك لاستخدامه فيما بعد.

شروط التسجيل في الضَمان الاجتماعي الجديد

تم وضع العديد من الضوابط والشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين من المواطنين السعوديين ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولكن يستثني من هذا الشرط الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء سعوديين، أبناء الأرملة أو المطلقة من رجل أجنبي والمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي. كما يستثني أيضاً الأيتام والأرامل وأصحاب الإعاقة الذين يمتلكون بطاقات تنقل. لابد أن يكون دخل الفرد المستقل المحتسب أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش. يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة إقامة دائمة. لابد أن يقوم بتحقيق المتطلبات المتعلقة بالتعليم والتأهيل والصحة. في حالة وجود أكثر من أسرة للعائل يتم احتساب كل أسرة منهم على أنها أسرة مستقلة ولها معاش مستقل. يمكن اختيار أي فرد من أفراد الأسرة ليكون العائل ولك في حالة عجز عائل الأسرة أو مرضه وعدم وقدرته على التصرف في المعاش.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم طريقة ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، كما وضحنا لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.