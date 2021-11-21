نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يوضح طريقة الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أنه بإمكان الأفراد الذين قاموا بالتسجيل في بوابة ريف الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية، وذلك من خلال تسجيل دخول ريف، حيث أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة إمكانية التسجيل في البرنامج للفئات المشمولة بالدعم، من مربي النحل ومزارعي الفاكهة والبن والورد، فضلًا عن الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم المالي، والأدوات والموارد اللازمة التي تساعدهم في تطوير الأنشطة الريفية الزراعية، والنهوض بمستوى المعيشة، وتحقيق الكفاءة في الإنتاج.

الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية

كشف برنامج الدعم الريفي الحكومي عن أحقية الأفراد المسجلين في البرنامج الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية بعد الانتهاء من عملية التسجيل، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد على هذا النموذج مخصص لغرض التحقق من شمول الدعم الريفي فقط، وليس له علاقة بعملية التسجيل، ويتم الاستعلام من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط التحقق من دعم ريف. النقر على أيقونة ابدأ. الإجابة على التساؤلات المطروحة. النقر على خيار إظهار، تظهر عندها مدى أحقية المستخدم بدعم ريف، وهل هو من الفئات المشمولة بالدعم الريفي أم لا.

بوابة ريف تسجيل الدخول

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة ريف تسجيل الدخول؛ من أجل مساعدة الفئات المستفيدة من الدعم المادي الموجه من برنامج التنمية الريفية المستدامة، فمن خلال التسجيل في البرنامج، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، واستيفاء شروط الاستحقاق، تقوم اللجنة بمتابعة الطلب، ودراسته للتأكد من أحقية المستخدم بالحصول على الدعم، وبعدها يتمكن المستخدم من دخول بوابة ريف بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط بوابة ريف. الانتقال إلى خيار تسجيل الدخول. العمل على تعبئة حقول رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لذلك. العمل على إدخال رمز التحقق البشري بصورة صحيحة. النقر على تسجيل دخول بوابة ريف لذلك.

الفئات المشمولة بالدعم الريفي

يستهدف برنامج التنمية الريفية الزراعية عدد من الفئات المنتجين في المجال الريفي الزراعي بالدعم، وأطلق لكل فئة 8 برامج فرعية لكل فئة، فرعية تستهدف كل قطاع في كافة مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، لذلك فهم كالتالي:

مربي النحل.

منتجي البن العربي.

مزارعي الفاكهة.

تجارة الورد.

مستزرعي الأسماك وصغار الصيادين.

صغار مربي الماشية.

مزارعي المحاصيل البعلية.

ولكن اشترط البرنامج لكي تحصل هذه الفئات على الدعم الريفي لابد من استيفاء الاشتراطات التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي من أهمها الجنسية السعودية والإقامة، والحصول على وثيقة العمل الحر، فضلًا عن ممارسة أحد المهن المحددة والسكن في المنطقة الإدارية المشمولة بالدعم، ويستطيع الفرد الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية من خلال الرابط المخصص لذلك.