نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو نظام الضمان الاجتماعي الجديد وشروط وكيفية التسجيل فيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ببدء تدشين وتشغيل نظام التضامن الاجتماعي الجديد. وقد أطلقت الوزارة عليه اسم النظام المطور ويهدف هذا النظام إلى تقديم الدعم إلى الأسر المستحقة بشدة بطريقة تضمن تغطية الإحتياجات الأساسية للمستحقين. وقد وضع هذا النظام بناءاً على التشريعات بطريقة تحقق أهداف الحماية الاجتماعية بما فيها الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب. بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى والتي من بينها التأكد من وصول أموال الزكاة إلى المستحقين الفعليين لها. كذلك خدمات التمكين والتوظيف للمستحقين وتعزيز مهاراتهم لتحسين جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي الجديد

هو نظام تابع لوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية السعودية يهدف إلى تحقيق أقصى إفادة للأسر الأشد احتياجاً من خلال إمدادهم بأنواع الدعم المختلفة وعلى رأسها الدعم المادي.

وكذلك دعم هؤلاء المحتاجين لجعلهم أشخاص فاعلين في المجتمع ومنتجين عن طريق إثقال مهاراتهم وتدريبهم وتأهيلهم للإنخراط في سوق العمل. ويتم ذلك من خلال التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم عروض العمل المناسبة لهم.

موعد استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن أنها سوف تبدأ في استقبال طلبات التسجيل في البرنامج بدءاً من يوم السبت 20 نوفمبر 2021م. ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم 23 مايو 2022م حيث تعمل المنصتين بالتوازي حتى هذا التاريخ. كما أوضحت أنه سيتم نقل المستحقين بالتدريج بعد إتمام عمليات مراجعة ودراسة الحالات المستحقة ومدى توافقها مع شروط وأحكام النظام الجديد.

وأوضحت الوزارة أن دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط سيتم في شهر ديسمبر من عام 2021، وسيتم بدء وضع أول معاش لهم في شهر يناير من عام 2022م. ويمكن للمستحق أيضاً تقديم اعتراضه على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ إعلامه بقرار الوزارة.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الوزارة الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443هـ وكانت كما يلي:

كل مستحق سعودي الجنسية مقيم داخل حدود المملكة إقامة دائمة.

يتم إستثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية:

النساء غير السعوديات المتزوجات من رجل سعودي.

أرملة السعودي التي لها منه أولاد.

أبناء المرأة السعودية من زوج غير سعودي.

كذلك يستحق المعاش أصحاب الإعاقة والأرامل ذوات الأيتام واليتامى من الذين لا يملكون وثائق إثبات الجنسية السعودية ويحملون بطاقات تنقل، طبقاً للشروط التي أوضحتها لائحة الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي المطور

يمكن للمستحقين التقديم في النظام الجديد للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من خلال الإنتقال إلى الرابط الرسمي للوزارة https://sbis.hrsd.gov.sa/

طريقة التقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد