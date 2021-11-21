رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وآلية احتسابه وشروطه 2021

نظام الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تفعيله وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم 32/م الصادر بتاريخ 4/2/1442، والذي يهدف إلى تحسين المستوي المعيشي للأفراد والأسر الأشد احتياجاً، وذلك من خلال تزويدهم بالدعم المادي، والذي سوف يمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي لهم وتحولهم من أشخاص مستهلكين يحتاجون الدعم إلى أشخاص منتجين عن طريق تأهيلهم وتدريبهم وتقديم أفضل العروض لهم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط المنصة التي يمكن من خلالها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث بدأت هذه المنصة في استقبال طلبات المستحقين للحصول على الدعم اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، حيث ستعمل منصتي نظام الضمان الاجتماعي معاً حتى يوم 23 مايو 2022، وهو الموعد المحدد والذي سوف يتم فيه إغلاق المنصة الحالية أو القديمة لنظام وسيتم الاقتصار على المنصة الجديدة فقط بعدها، حيث ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال تلك الفترة على نقل المستحقين تدريجياً إلى النظام المطور الجديد بعد مراجعة ودراسة كافية.

آلية احتساب معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور:-

حددت اللائحة التنفيذية كيفية احتساب معاش نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك كالتالي:-

يتم احتساب المعاش للفرد المستقل والأسرة عن طريق إضافة قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة إلى الدخل الشهري.

بعد ذلك يتم خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة تلك النسبة إلى مجموع الدخل غير المكتسب وهو الدخل الذي يحصل عليه الفرد المستقل من دعوم.

يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش وذلك وفق الاستحقاق الشهري والذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والذي يساوي 1100 ريال لعائل الأسرة ومبلغ 550 ريال لكل فرد في الأسرة.

شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي المطور:-

المواطن السعودي المقيم إقامة دائمة داخل المملكة، ومن لا تتجاوز مدة وجوده في الخارج عن ثلاثة أشهر متصلة أو منفصله خلال السنة السابقة لتاريخ الصرف على أن يتم استثناء شرط الجنسية ما يلي:- زوجة المواطن السعودي، ومطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون بشرط تحقق ما يلي:- إقامة المرأة وأولادها بصفة دائمة في المملكة. أن يكون لديها إقامه سارية المفعول. أن تقدم ما يثبت حالتها.

أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي وذلك بشرط تحقق ما يلي:- الاقامة الدائمة داخل المملكة.. يكون لدي المرأة مستند رسمي مثبت به زواجها من غير سعودي. أن يكون لدي أولادها إقامة سارية المفعول.

الأشخاص ذوو الاعاقة والأيتام والأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل بشرط ما يلي:- أن تكون بطاقة التنقل سارية. أن يتم تقديم ما يثبت الإعاقة لديهم.



كيفية صرف المعاش:-

حددت اللائحة كيفية صرف المعاش وذلك في المادة رقم 22 من هذه اللائحة وذلك كالتالي:-

يتم صرف المعاش شهرياً اعتباراً من بدء الشهر التالي لصدور قبول الطلب.

يتم إيداع المعاش في الحساب البنكي لعائل الأسرة او الفرد المستقل.

حالات وقف صرف المعاش:-

أيضاً حددت اللائحة الحالات التي يتم بموجبها إيقاف صرف المعاش للمستفيد وذلك كالتالي:-