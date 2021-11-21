نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين وأصحاب الحرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية “تمويل نفاذ” هو أحد أشكال التمويل النقدي الموجه للعاطلين عن العمل وأصحاب الحرف من المواطنين والمواطنات الذين يمتلكون المهارات والإمكانات التي تساعدهم على العمل بكفاءة، ولكن لا يجدون فرصة عمل مناسبة؛ وذلك بهدف تمكينهم من مزاولة الأنشطة التجارية الخاصة بكفاءة عالية، الأمر الذي يساهم في تعزيز تلك المهارات والقدرات، ورفع الإنتاجية من خلال مزاولة المهن المنتجة، حيث يقدم تمويل نقدي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي، بينما تمويل السيارات يصل إلى 150 ألف ريال، وقد حدد البنك بعض الشروط التي تمكن المستفيدين من الحصول على تمويل العمل الحر.

قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

يستهدف قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية “تمويل نفاذ” المواطنين السعوديين الذين يرغبون في تحسين دخلهم الشهري، وفي نفس الوقت يمتلكون القدرة على مزاولة أحد الأعمال الحرة، ولكن لا يوجد ما يساعدهم على ممارسة ذلك العمل، لذلك فقد خصص لهم تمويل نفاذ الميسر يحقق الأهداف التالية:

نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع المواطنين عليه.

تحسين المستوى المعيشي للأفراد الذين يرغبون في زيادة الدخل الشهري.

مساعدة الأفراد من فئات محدودي الدخل على إيجاد فرصة عمل مناسبة لحسابهم الشخصي.

تقليل نسبة البطالة في المجتمع السعودي.

شروط تمويل العمل الحر للعاطلين

حدد بنك التنمية الاجتماعية اشتراطات الحصول على تمويل العمل الحر، والتي بمقتضى توافرها يستطيع المواطن التقديم للحصول على التمويل، أهمها:

أن يزيد سن المتقدم للحصول على القرض عن 18 عام.

أن يقدم ضمان مقابل الحصول على التمويل، سواء حسم من أحد الجهات الحكومية أو ضامن غارم.

ألا يكون قد حصل على قرض مسبق لبنك التنمية الاجتماعية وعليه أقساط سداد القرض لذلك.

أن يكون الدخل الشهري للعمل أقل من 20 ألف ريال سعودي.

ألا تتجاوز مدة سداد أقساط القرض عن 40 شهر.

أن يحدد العميل النشاط الذي يزاوله مع تقديم وثيقة العمل الحر.

أن يجتاز الفحص الائتماني لذلك.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر

أتاح بنك التنمية الاجتماعية فرصة التقديم للحصول على قرض العمل الحر، للمواطنين المستوفين شروط التقديم على منتج نفاذ، والذين يملكون وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتقديم يكون بالخطوات الآتية:

الانتقال إلى نفاذ بنك التنمية الاجتماعية. الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. العمل على تقديم طلب الحصول على تمويل العمل الحر. التحقق من أهلية المستفيد إلكترونيًا. العمل على طباعة المستندات المطلوبة واستكمالها. العمل على حجز موعد البريد. إرفاق المستندات المطلوبة عبر البريد. الحصول على قرض العمل الحر.

بعد دراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط، يخصص بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر لمقدم الطلب.