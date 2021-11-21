تحديث الصكوك النفاذ الوطني وطريقة طباعة الصك وإصدار بدل فاقد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل في المملكة عبر بوابة ناجز لتسهيل الحصول على صكوك الملكية والإفراغ ونقل الملكية إلكترونيًا بسهولة ويسر دون دفع رسوم مالية .

خدمة تحديث الصكوك النفاذ الوطني

هي عبارة عن خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل السعودية لتمكين المستفيدين المالكين للصكوك العقارية والوكلاء من تقديم طلب تحديث للبيانات الخاصة بالصك، من ثم مراجعته من قبل كتاب العدل لاستكمال بقية الإجراءات. حيث تأتي الخدمة من منطلق حرص الحكومية السعودية على حصر الملكية العقارية للمواطنين. بحيث يقوم مالك الصك أو وكيلة بتعبئة الاستمارة المطلوبة لتحديث الصك من أجل توثيق المعاملات والصكوك بشكل إلكتروني، ومنع الغش والتلاعب أو تزوير المعاملات والسرعة في الإنجاز، وتسهيل عمليات المراجعة وحفظ الصكوك إلكترونيًا والمحافظة عليها من الضياع.

خطوات تحديث الصكوك النفاذ الوطني

يمكن تحديث الصكوك من خلال بيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال الآتي:

الدخول مباشرة لبوابة ناجز الإلكترونية.

تسجيل الدخول بإدخال بيانات النفاذ الوطني في الخانات المحددة.

إدخال اسم المستخدم بالحقل المخصص وكلمة المرور ورمز التحقق.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم الانتقال للخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم اختيار خدمة العقارات من القائمة المنسدلة، ثم النقر على خدمة تحديث الصكوك والإطلاع على شروط الخدمة ثم الموافقة على التعهد والانتقال إلى تقديم طلب جديد.

ابدأ في تعبئة البيانات بالحقول المخصصة والتي تتضمن رقم التسجيل وتاريخ الصك وإرفاق صورة الصك من الأمام والخلف.

من ثم حفظ الطلب والنقر على أيقونة المتابعة ثم الإطلاع على تحديث الصك ثم الإرسال .

يطلب منك بعد ذلك تسجيل رقم الجوال لإرسال الإشعارات إليك.

ثم تستلم رسالة تفيد باستلام طلبك وأشعارك بأي مستجد.

وقت تحديث الصك

يستغرق التحديث للصك ساعة دون دفع أي رسوم مالي وبعد إتمام الإجراءات سالفة الذكر يتم مراجعة الطلب وإرسال رسالة تفيد بتحديث الصك..

خطوات طباعة الصك إلكترونيًا