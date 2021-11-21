نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الجديد شروط الاستحقاق والحد الأدني للمعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي الجديد شروط الاستحقاق ، أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية بالمملكة، في إطار محاولة تحسين الظروف المعيشية، للمواطنين متوسطي الحال، والأشد إحتياجاً وفقاً للمرسوم الملكي 32م، الأمر لا يتعلق بمنح الأموال فقط، بل بالتدريب على الالتحاق بالوظائف، وتحسين مهارات الملتحقين بوظائف القوة العاملة، في سبيل تحسين حياة المستحقين إلى الأفضل على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي أيضا، يأتي ذلك في إطار التطور الكبير الذي يلحق بالمملكة من أجل تنفيذ رؤية 2030.

الضمان الاجتماعي الجديد شروط الاستحقاق والحد الأدني للمعاش

نظام الضمان الاجتماعي الجديد تم تطويره من أجل ضمان حصول الفئات الأشد احتياجاً على الدعم، وتشديد العقوبات على غير المستحقين، أو من يحصلون عليه ولا ينفقونه على عوائلهم، قامت الوزارة بتحديثات كبيرة وضرورية على نظام التضامن الإجتماعي، حتى تتناسب مع التطورات الجديدة، ودعت المواطنين للتسجيل بالمنصة إبتداء من يوم 20 نوفمبر، حتى يوم 23 مايو 2022 وهذا هو موعد غلق المنصة الحالية، وسيتم نقل المستحقين بشكل تدريجي إلى النظام الجديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية

النظام المطور لا يستهدف العائلات فقط بل والأفراد الأشد حاجة، والمستحقين للدعم، موعد صرف المعاشات لن يكون هذا العام، بل في يناير القادم 2022، بعد مراجعه الطالبات وتوفر الشروط المطلوبة وستبدأ وزارة الموارد البشرية دراسة الاستحقاقات في شهر 12/2021، بعد تلقي المستحق قرار الوزارة في حال الاعتراض عليه، يسمح له بتقديم تظلم خلال 30 يوم من صدور القرار.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

يشترط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة ولكن دائما مايكون هناك بعض الاستثناءات الإنسانية ومنها: