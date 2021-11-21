رابط التقديم بالضمان الاجتماعي المطور الجديد وخطوات وشروط الحصول على التقديم 1443

رابط التقديم بالضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستفادة من الاجتماعي الجديد بيوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر 2021، وعن القيام بتفعيل موقع إلكتروني لنظام الضمان الاجتماعي المطور برقم 32، والتي قد تم الإعلان عنه في الفترة الأخيرة من قبل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وقد أشارت الوزارة بأن النظام الجديد سوف يقوم بتغطية جميع الاحتياجات للأسر المحتاجة بالسعودية، وفي الوقت نفسه قد أعلنت أن النظام الحديث، بهدف القيام بتقديم الدعم للأسر المستحقة في السعودية، عن طريق القيام بتقديم الدعم الشهري بشكل مستمر، على أن يتم القيام بمهام الصرف منذ بدايات العام الجديد، وفي السطور القادمة سوف نوفيكم بشرح مفصل لشروط التقديم الضمان الاجتماعي.

رابط التقديم بالضمان الاجتماعي المطور الجديد

يتم الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

إضافة البيانات الخاصة بالمستخدم.

إضافة رقم الهاتف.

سوف تصلك رسالة نصية بها رمز التحقق.

يتم إضافة البيانات المطلوبة.

في النهاية يتم اختيار البرنامج المرغوب التقديم به ويتم النقر عليه وهكذا يتم التسجيل.

ما هي شروط التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت الوزارة على الشوط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين حيث يستفيد بنظام الضمان الاجتماعي المطور وهي الآتي:

وهي الآتي: يجب على كل المتقدمين أن يكونوا مقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، ولكن قامت الوزارة باستثناء بعض الفئات من شرط الإقامة الدائمة وهم زوجة المواطن السعودي وأرملته والمطلقة ومن هم أولاد سعوديين، ولكن يجب أن تقيم الزوجة في المملكة بشكل دائم.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية.

أما بالنسبة لأبناء المطلقة والأرملة السعودية لزوج غير سعودي فيجب أن تكون إقامتها مستمرة بالمملكة وتقدم هوية سارية وما يثبت الزواج الرسمي.

رقم الهاتف المجاني لوزارة الضمان الاجتماعي

قد تقدم وزارة الضمان الاجتماعي رهم هاتف مجاني للاستفسار وتقديم الشكاوى ولكي تسهل التواصل المباشر للمستفيدين من برنامج الدعم والحماية الاجتماعية وهذه الأرقام هي:-