راتب التأهيل الشامل نوفمبر 2021 – ربيع الآخر 1443 وخطوات الاستعلام

راتب التأهيل الشامل نوفمبر 2021 ، ينتظر جميع المستفيدين من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة بالمملكة العربية السعودية، موعد نزول الرواتب التي تساعد المستفيدين على مواجهة أعباء الحياة، ومتطلباتها، والتي من بينها موعد راتب التأهيل الشامل نوفمبر 2021، والذي يحصلون عليه أصحاب الإعاقة والأمراض المزمنة التي ينص عليها البرنامج، واليوم سنتعرف على موعد صرف الراتب لشهر نوفمبر 2021، وما هي خطوات الاستعلام عن الراتب.

راتب التأهيل الشامل نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إيداع راتب التأهيل الشامل للمستفيدين كل يوم 25 من الشهر الميلادي، وإذا تصادف يوم عطلة سيتم تغييره وترحيلها ليوم الأحد، أو تقديمه يوم الخميس، على هذا سيتم صرف الراتب يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021.

خطوات الاستعلام عن الراتب نوفمبر 2021

لقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الرواتب من خلال زيارة موقع الموارد البشرية ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على خدمات وكالة الرعاية.

اختيار الإعانة المالية.

إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد مثل اسم المستخدم، رقم الهوية، نوع الإعاقة.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على عرض.

كم راتب التأهيل الشامل؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرواتب المقرر صرفها حسب كل شخص وإعاقته أو المرض الذي يعاني منه، لذا يجب على المتقدمين معرفة ما هي الرواتب التي أقرتها الوزارة والتي تتمثل في الآتي:-

4 آلاف ريال لمن يعاني من:-

لمن لديه ضعف أو قصر بأحد الذراعين عن الآخر.

لمن لديه عيوب في النطق أو الإبصار أو ضعف بالسمع.

10 آلاف ريال لمن يعاني من هذه الأمراض الآتية:-

التشوهات الخلقية، أو من تعرض لحادث أدى لخلع في أحد مفاصل الفخذين.

لين العظام، الروماتويد المفاصل.

عيوب خلقية في القلب، أو تخلف عقلي من بسيط متوسط.

التوحد، الاكتئاب، الاضطرابات النفسية، الأمراض الجلدية.

تليف الرئة، أمراض الصدر.

الإعاقة الذهنية، الانيميا، والصرع.

شلل التشنج بالأطراف السفلية.

البتر الناتج من الإصابة بالأورام الخبيثة.

البتر الناتج عن التعرض للحادث.

الأصم والأبكم.

14 ألف ريال لمن يعاني من:-