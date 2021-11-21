اليوم بدء التسجيل بالكليات التقنية للبنين والبنات الفصل التدريبي الثاني 1443

صرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية عن بدء التسجيل اليوم في الكليات التقنية للفصل الثاني 1443 على برنامج الدبلوم والبكالوريوس للبنين والبنات وذلك عبر بوابة القبول الموحد ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد وأهم خطوات التسجيل في الكلية التقنية.

موعد التسجيل في الكليات التقنية بالمملكة 1443

الكلية التقنية بمنطقة عسير بدأ التسجيل على برامج البكالوريوس للبنين والبنات اليوم الأحد السادس عشر من شهر ربيع الآخر ويستمر لمدة عشرة أيام على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر 1443.

الكلية التقنية بمنطقة العيد فيا التسجيل للفصل الثاني على برامج الدبلوم للبنين والبنات بدءاً من اليوم ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 1443.

في منطقة تبوك بدأ اليوم تسجيل البنين والبنات في برامج الدبلومات والمعاهد الصناعية الثانوية للبنين ويستمر حتى الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر 1443.

خطوات التسجيل في الفصل التدريبي الثاني بالكليات التقنية عبر بوابة قبولي

بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في برامج الكليات التقنية وازدادت معدلات البحث عن خطوات التسجيل وجاءت أهم تلك الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد. يقوم الطالب بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه بعد ذلك يتم اختيار موافقة. يقوم بالضغط على زر تسجيل. يقوم الطالب بالإطلاع على برامج التدريب المتاحة. اختيار البرنامج التدريبي المناسب وإكمال باقي الخطوات المطلوبة. بعد الإنتهاء من كل الخطوات قم بالضغط على زر تسجيل.

وكان قد أعلن المهندس علي بن مرزوق البلوي مدير عام التدريب التقني والمهني في منطقة تبوك أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين من البنين والبنات على برامج البكالوريوس لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء الثامن عشر من شهر ربيع الآخر على أن يتم البدء في إجراءات القبول النهائي بناءً على ما وضعته مؤسسة التدريب التقني من معايير المفاضلة بين المتقدمين وذلك بدءاً من الثالث والعشرين من ربيع الآخر 1443 على أن تستمر لمدة أربعة أيام كاملة.