بدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية النظام المطور وهو نظام الضمان الاجتماعي الجديد والذي يهدف إلي وصول الدعم للمستحقين داخل المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل من علي أراضي المملكة العربية السعودية من أبناء وبنات الوطن والتأكد من وصول وصرف أموال الزكاة لكل مستحق داخل المملكة وللدعم صور عديدة ومتنوعة فقد يكون الدعم مادي أو توفير الاحتياجات الرئيسية والأساسية للأسرة أو قد يكون الدعم عبارة توظيف وقد يكون الدعم تدريب وتأهيل ونوضح هنا شروط وطريقة التقديم علي نظام التضامن الاجتماعي 2022 م.

موعد تلقي الطلبات للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يبدأ التسجيل وتلقي الطلبات في البرنامج الجديد للتضامن الاجتماعي والذي أقرته وزارة الموارد والتنمية البشرية داخل المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق العشرين من نوفمبر 2021 م وحتي الثالث والعشرين من مايو 2022 م وأضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم المراجعة والتأكد من الحالات الجديدة المستحقة في شهر ديسمبر وسوف يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير 2022م .

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم مقيم بصورة دائمة داخل المملكة .

أرامل أو أيتام أو من ذوي الإعاقة .

كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الدخول علي الرابط الرسمي للوزارة .

ومنه يمكنك الدخول علي منصة الدعم والحماية وبعدها قم باختيار الخدمات الإلكترونية .

ثم تسجيل دخول وإدخال البيانات المطلوبة وبعدها من الخدمات الإلكترونية نضغط علي معاش الضمان الاجتماعي .

بعد القراءة والإطلاع علي الشروط نقر بقرار القراءة والإطلاع ثم تقديم .

قم باختيار مكتب الضمان الاجتماعي الأقرب لك وكذلك الفئة التي سوف تقدم فيها .

إدخال كافة البيانات الخاصة بالأسرة ثم متابعة لاستكمل البيانات .

قم بإدخال كافة الملفات والمستندات المطلوبة للحصول علي المعاش .

احتفظ برقم الضمان الخاص بك وذلك للمتابعة والاستعلام عنه .

في حالة عدم الاستحقاق والرفض للطلب يمكنك عمل تظلم خلال ثلاثون يوم من تاريخ الرفض .

الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية

يستثني من شرط الجنسية السعودية المرأة غير السعودية ولديها أيتام سواء ذكور أو إناث من أب سعودي الجنسية .