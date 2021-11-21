نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 800 ألف ريال سعودي قرض لجميع المواطنين والمتقاعدين المديونين بدون ضمانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض 800 ألف ريال، حيث يقدم التمويل بدون ضمانات من خلال البنك السعودي الاستثماري التي يقوم دائما بتقديم العديد من التمويلات الشخصية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، فقد يقدم التمويل بتناسبه مع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمتقاعدين، وسوف نوضح جميع تفاصيل التمويل.

احصل علي تمويل بدون ضامن يصل 800 ألف ريال

مزايا التمويل الشخصي:

يقدم التمويل بدون ضامن.

التمويل فوري يصرف خلال أربعة وعشرون ساعة.

مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

قيمة مالية كبيرة تصل إلي 800 ألف ريال سعودي.

يكتسب العميل تأمين تكافلي في حالة العجز أو الوفاة، فقد تتعافي أسرة العميل من سد باقي الأقساط إذا تعرض العميل لذلك.

تمويل 800 ألف ريال سعودي، يقدم من البنك السعودية الاستثماري التي يسعى دائما البنك جاهدا في توفير جميع الخدمات المصرفية للمواطنين المحتاجين إليها، فقد تعلم البنوك انه يوجد الكثير من المواطنين الذين يهتمون بمعرفة تفاصيل القروض التي تقدم من خلال البنوك الشركات، وذلك من اجل رغبتهم في سد احتياجاتهم وبناء تحقيق أحلامهم، ومن اجل ذلك يسعى دائما البنك السعودي الاستثماري في توفير جميع الخدمات التمويلية التي يحتاج إليها العميل.

تعرف علي ضوابط التمويل المقدم بدون ضامن

شروط الحصول علي التمويل:

ثمانية عشر عام، حدد البنك عمر العميل التي يجب أن لا يقل عن ذلك عند رغبته في التقديم علي التمويل الشخصي. العمر لا يزيد عن ستون عام، عند تقديم العميل علي التمويل الشخصي وذلك من اجل أن يتم الموافقة للحصول عليه. إذا كان العميل المتقدم متقاعد، حدد البنك أن عمره عند التقديم يتوجب أن يبدأ من ثمانية عشر عام ولا يتعدي خمسة وستون عام. يتوجب أن لا يقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة اشهر للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تعرف علي كيفية التقديم:

لكي يتم التقديم علي التمويل الشخصي، عليك القيام بالتسجيل علي الموقع الرسمي للبنك السعودي الاستثماري، ثم عليك تعبئة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع منك، كما يتوجب تقديم البطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية، ثم تقديم نموذج تعريف يوضح الراتب الشهري ومدة الوظيفة وتاريخ التعين.