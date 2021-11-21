نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد السيارات في السعودية 2022 حسب الإحصائيات الرسمية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد السيارات في السعودية 2022 ؛ تحتل المملكة العربية السعودية مرتبة أكبر الدول من حيث المساحة، وهذا ساهم بشكل كبير في أن تكون هي أيضًا من أكبر الدول التي تمتلك أقوى وأهم أسواق السيارات في دول الخليج، وإذا دققنا قليلًا في شوارع المملكة العربية السعودية، سنشاهد في اللقطة الواحدة آلاف السيارات، وفي الآونة الأخيرة زاد العدد أكثر، بسبب سماح الحكومة السعودية للمرأة بالقيادة، ومن هنا نستطيع القول إن عدد السيارات في السعودية أصبح مبالغ فيه، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنحاول تقديم تصورًا لعدد السيارات وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التي أصدرتها هيئة الإحصاء بالمملكة العربية السعودية.

عدد السيارات في السعودية 2022

لقد تم الإعلان من قَبل هيئة الإحصاء في السعودية أن عدد السيارات يرتفع بشكل ملحوظ كل عام في المملكة.

وخلال أوائل العام الحالي ارتفع عدد السيارات عن العام السابق بنسبة تصل حتى 27.6%، والتي تحتسب بنسبة 189 ألف سيارة.

وتعتبر هذه أول قفزة يصل لها سوق السيارات السعودي منذ بدء تفشي وباء كورونا الذي أثر بشكل سلبي على الاقتصاد في المملكة.

حيث بلغت مبيعات السيارات في السعودية خلال أوائل شهر أبريل 532% والذي يعتبر أكبر بكثير عن مبيعات نفس الشهر في العام السابق.

عدد السيارات في السعودية حسب الإحصائيات الرسمية

وبذلك يمكن من خلال الإحصائيات التي تم الإعلان عنها أنه يوجد ما يزيد عن 12 مليون سيارة في أراضي المملكة العربية السعودية، والتي سيتم زيادتها في عام 2030 ليصبح عددها 25 مليون سيارة.

وهذا وفقًا للنمو السنوي 5%، ولهذا لقد حددت الحكومة السعودية تطبيق الحد الأعلى للملكية الشخص الواحد عدد محدد من السيارات.

حيث أثبتت الدراسات أن بعض العائلات في المملكة تمتلك 1.38 سيارة.

بالإضافة إلى أن كل عائلة على الأقل تمتلك على الأقل سيارتين أو ثلاثة سيارات.

ولقد أكدت على أنه يجب أن يتوفر بعض الشروط من أجل استخراج رخصة القيادة والتي تتمثل في الآتي:-

أولًا:- ألا يقل العمر عن 17 عامًا.

ثانيًا:- تقديم 6 صور شخصية.

ثالثًا:- الخضوع للكشف الطبي.

رابعًا:- تقديم كل الأوراق لطلب تعليم القيادة.

عدد السيارات المسموح باستيرادها في السعودية

ووفقًا لما سبق حددت الحكومة السعودية عدد السيارات المسموح باستيرادها من خارج المملكة، والتي ذكرت فيها المواطنين السعوديين والمقيمين أيضًا، حيث وضحت هيئة الجمارك السعودية على الصفحة الشخصية الخاصة بها أنه يحق للمواطنين السعوديين والخليجين سيارتين فقط، أنا المقيمين في الأراضي السعودية وغير خليجين يحق لهم باستيراد ثلاثة سيارات، بالإضافة إلى ضرورة توافر بعض الشروط مثل أن يكون مر على فترة تصنيع السيارة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة من إجمالي قيمة السيارة والتي تقدم بـ 15%.

أشهر 10 ماركات مبيعًا في سوق السيارات السعودي

انتعش سوق السيارات السعودي كثيرًا، وأصبح العملاء يبحثون عن بعض الماركات دون غيرها، وهذا جعل 10 ماركات من السيارات تتصدر قائمة أشهر وأكثر السيارات مبيعًا، وهذه هي ترتيب 10 ماركات الأكثر مبيعًا في سوق السيارات السعودي:-