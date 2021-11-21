نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد السعودي شروط استحقاق الدعم وطريقة التسجيل والتفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي الجديد نظام أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، والذي يشمل أجدد التحديثات حول شروط استحقاق الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لمواطنيها من الأسر المستحقة للدعم، وتحقيقًا لرؤيا المملكة 2030 قدمت وزارة الموارد البشرية السعودية الدعم تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين ودعم الأسرة الفقيرة ومحدودي الدخل من مواطني المملكة، ويعمل نظام الضمان الإجتماعي على تحقيق التكافؤ لمستحقيه بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويمكن لكافة المواطنين ممن يستوفون شروط استحقاق الدعم الدخول على منصة الدعم والحماية الإجتماعية، واتباع خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور، وطريقة تفعيل نظام الضمان الجديد بخطوات سهلة.

الضمان الاجتماعي الجديد

بدأت عمليات التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد، وذلك بناءً على التعليمات التي صرحت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، وذلك عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية منذ يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وتهدف برامج نظام الضمان الإجتماعي إلى تحقيق التطوير الفعلي للمواطن السعودي، وتشمل البرامج الخدمات التأهيلية والتدريبية لتحويل الشخص المستحق للدعم إلى مواطن منتج قابل للتطوير والإنتاج، بما يشمله ذلك من الإستقلال المادي، كما تضم برامج الدعم الإجتماعي خدمات التوظيف والتمكين، كما يضمن نظام الدعم والتأهيل الإجتماعي لتوصيل الزكاة إلى مستحقيها من المحتاجين والفقراء والأسر الأشد احتياجًا وتحسين حالتهم الإجتماعية والاقتصادية بما يحقق رؤيا المملكة 2030.

شروط استحقاق الضمان الإجتماعي الجديد

يمكن للمواطن الإستفادة من الدعم المقدم من الحكومة السعودية، وذلك من خلال تحقيق استيفاء للشروط الخاصة بالتقدم لطلب الإنضمام للضمان الإجتماعي، مع ضرورة التأكد من صحة الشروط واستيفائها جميعها حتى لا يتعرض الشخص للعقوبات والغرامات في حالة ثبوت عدم أحقيته في الدعم، ومن أهم شروط استحقاق الضمان الإجتماعي الجديد 1443:

شرط الإقامة الدائمة للمواطن المتقدم لطلب المعاش والدعم من الضمان الإجتماعي.

تحقيق الحد الأدنى للمعاش للحصول على الدعم.

تحقيق المتقدم بالطلب للمعايير المحددة بالتملك واستخدام الثروة في الحدود التي تحددها الوزارة.

تحقيق المتقدم لشروط الالتحاق الخاصة بالتأهيل، الخدمات الإجتماعية، الصحة والتعليم.

حصول المتقدم على الجنسية السعودية، ويستثنى من هذا البند ثلاثة فئات منهم “مرأة غريبة الجنسية متزوجة من سعودي الجنسية، المرأة المطلقة أو الأرملة الغريبة الجنسية ولها أبناء حائزون على الجنسية السعودية، وذوي الإعاقة والأيتام والنساء الأرامل العائلين لأيتام ولديهن التصريح بالتنقل”.

إعتبار كل أسرة مستقلة حتى ولو كان العائل له أكثر من أسرة.

في حالة عجز العائل لأي أسباب يتوجب للأسرة أن تختار عائل أخر ليتمكن من الحصول على المعاش والدعم الخاص بالضمان الإجتماعي.

التسجيل في الضمان الإجتماعي

بدأ التسجيل الفعلي على منصة الضمان الإجتماعي والاشتراك بنظام الضمان المطور وذلك بداية من يوم السبت 20 نوفمبر 2021، وتستمر عملية التسجيل حتى يتم انتهاء التسجيل في يوم 23 مايو 2021، وقد صرحت الوزارة بتفعيل رابط الضمان الاجتماعي الجديد على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي، وبعد إتمام الخطوات التالية يمكن للمواطن إتمام التسجيل في خدمات الضمان الإجتماعي:

الولوج إلى رابط منصة الضمان الإجتماعي، وتسجيل الدخول.

الضغط على تسجيل جديد مع بدء إكمال البيانات الشخصية، مع وجوب صحتها منعًا للتعرض للعقوبات.

تشمل البيانات رقم الهوية الوطني، يليها رقم الجوال الخاص بالمتقدم بالطلب، ثم يليه تاريخ الميلاد كما هو في الهوية الشخصية.

أدخل كلمة مرور تتماشى في تكوينها مع الشروط المرفقة أسفل الحقل الكتابي الخاص بها، حتى تتمكن من حمايتها.

انتظر وصول رسالة نصية على الجوال الخاص بك تحمل رمز التحقق.

استكمالًا لعملية التسجيل ادخل رمز التحقق مع الإنتباه للتأشير داخل المربع.

مع الضغط على زر تسجيل يظهر مربع خاص برقم الآيبان الخاص بحسابك البنكي، مع الحرص على صحة الرقم وضرورة أن يكون الحساب مفعّل وجاري.

اضغط على زر حفظ وبعده كلمة التالي حتى يتم حفظ بياناتك على المنصة بشكل مؤكد.

بعد ذلك استمر باستكمال البيانات الموجودة بكل من الأيقونات الدائرية بشكل متتالي، مع ضرورة تقديم بيانات صحيحة؛ لكي تتمكن من الإستفادة من الدعم.

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية في النظر بطلبات استحقاق الدعم خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم صرف أول دفعات الإستحقاق بدءًا من شهر يناير 2022 المقبل لمقدمي الطلبات، كما يمكن لمستحقي الدعم التقديم اعتراض استحقاق الدعم بعد أن يتم إبلاغ الوزارة بشكل مباشر بـ 30 يومًا، وسوف تنظر الوزارة بطلبات الإعتراض وتقديم اللازم لتحسين الخدمات المقدمة ووصول الدعم لمستحقيه على أكمل وجه.