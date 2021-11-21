شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وآلية تسجيل الفئات المستفيدة

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عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وحددت الفئات المستفيدة من معاش الضمان، وطريقة التسجيل للمستفيدين الجدد الذين لم يسبق لهم التسجيل من قبل، لذلك فقد طورت منصة الضمان الاجتماعي لكي يتمكن المستهدفين من التسجيل بنجاح، وقد صرحت الوزارة بأنه سيتم دراسة طلبات المستفيدين الجدد مع بداية شهر ديسمبر المقبل، ويحصل المقبولين منهم على المعاش الضماني مع بداية العام الجديد في يناير 2022، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار وتحقيق مستهدفات المملكة 2030، المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في وطن طموح.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية أمس السبت 20 نوفمبر عن فتح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وأنه قد تمت عملية التفعيل، وأنها بصدد استقبال طلبات المستفيدين الجدد المستوفين شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، التي تتمثل في:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أبناء السعودية، ولكن مع بعض الاستثناءات من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع للصرف.

أن تثبت الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة بأجنبي الزواج بالمستندات الرسمية.

أن يكون من الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد

استهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الأسر والفئات الأكثر احتياجا، لذلك فقد خصص لهم الدعم المالي “من أموال الزكاة”، الذي يمكنهم من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، فضلًا عن فرص التوظيف التي تساهم في تحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاعتماد على الذات، وتتمثل الفئات المستحقة الضمان الاجتماعي المستثناة من شرط الجنسية:

زوجة ومطلقة وأرملة السعودي التي لديها أبناء وتقيم بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية الجنسية المتزوجة بغير سعودي المقيمين بشكل دائم داخل السعودية.

ذوي الإعاقة والأيتام.

الأرامل ذوي الأيتام، حاملي بطاقات التنقل بشرط أن تكون سارية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يستطيع كل مواطن يستوفي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، الاستفادة من معاش الضمان الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء حساب جديد لغير المسجلين من قبل من خلال منصة الضمان الاجتماعي، بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي. الانتقال إلى خيار تسجيل جديد. العمل على تعبئة حقول البيانات المطلوبة لذلك. الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها. إرفاق المستندات المطلوبة.

في نفس السياق أكدت وزارة الموارد البشرية أنها بصدد نقل المستحقين الضمان الاجتماعي تدريجًا بعد دراسة الطلبات وفقًا لأحكام التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وأن التسجيل مفتوح حتى 23 مايو المقبل.