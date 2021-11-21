منصة مدرستي تسجيل جديد حساب مايكروسوفت للطلاب والمعلمين

منصة مدرستي تسجيل جديد حساب من أهم الخدمات التى يبحث عنها الطالب، إذ تعد منصة مدرستي من أشهر الخدمات الإلكترونية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم السعودية، والتي بالفعل ساهمت في تطوير منظومة التعليم، والحفاظ على سلامة الطلاب من الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وبالتالي نجد أن البحث عن خطوات تسجيل حساب جديد في مدرستي لم يأت من فراغ، وذلك بهدف الاستفادة من كافة خدماتها التي توفرها لكل طالب بأفضل شكل ممكن.

منصة مدرستي تسجيل جديد حساب

تتم عملية إنشاء حساب جديد داخل منصة مدرستي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تتم

بصورة إلكترونية بسيطة، فمن خلال التزامك بهذا الأمر، فسوف تتمكن من إنشاء حساب جديد في أسرع

وقت ممكن، وإليكم خطوات إنشاء حساب جديد بمنصة مدرستي بهذا الشكل الآتي:

في البداية يقوم الطالب بالذهاب إلى الصفحة الرسمية لهذه المنصة على الانترنت، وذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية.

وبعدها يقوم الطالب بالذهاب إلى حساب مايكروسوفت، فيتم الحصول على اسم مستخدم هذا

الحساب من خلال تطبيق توكلنا، وبعدها يتم إدخال كلمة السر الخاصة بالطالب.

الحساب من خلال تطبيق توكلنا، وبعدها يتم إدخال كلمة السر الخاصة بالطالب. ومن ثم يقوم الطالب بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول، وبذلك تتم عملية التسجيل على منصة

مدرستي بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب عبر تطبيق توكلنا

من الممكن أن يتم تنزيل تطبيق توكلنا على أجهزة الاندرويد عبر جوجل بلاي، وعلى أجهزة الأيفون من خلال الآب ستور.

وتبدأ خطوات تسجيل الدخول إلى هذه المنصة من خلال تشغيل هذا التطبيق بعد تحميله، وبعدها

يتم التوجه إلى أيقونة حسابي، ومن بعدها يتم الذهاب إلى بيانات منصة مدرستي.

يتم التوجه إلى أيقونة حسابي، ومن بعدها يتم الذهاب إلى بيانات منصة مدرستي. وبعد أن يقوم الطالب بإدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به، فهنا يتم النقر على أيقونة الإرسال،

لنتحصل على البيانات الخاصة بعملية تسجيل الدخول للمنصة، وبعدها سيتم إرسال كافة المعلومات على الصفحة الرسمية للمنصة.

لنتحصل على البيانات الخاصة بعملية تسجيل الدخول للمنصة، وبعدها سيتم إرسال كافة المعلومات على الصفحة الرسمية للمنصة. ثم يقوم الطالب بالذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول، ومن ثم اختيار حساب مايكروسوفت، وبذلك

يتمكن من عملية تسجيل الدخول بالشكل الصحيح، ويستطيع أن يتابع كل ما هو جديد على المنصة من خلال التطبيق الذي تم تحميله على هاتفه.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم الخطوات التي تخص منصة مدرستي تسجيل جديد حساب، كما طرحنا الرابط الخاص بتحميل تطبيق توكلنا الذي يساعد الطالب بشكل أسهل في التسجيل على منصة مدرستي دون مواجهة أي صعوبات.