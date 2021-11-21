رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 1443 وظائف صحية وإدارية عبر موقع جدارة

رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 1443، من أكثر الروابط بحثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال محرك البحث جوجل، بعد أن تم اليوم الإعلان عن عدد من الوظائف الصحية والإدارية للجنسين، فقد أعلنت الإدارة العامة، عن حاجتها لعدد من الوظائف الطبية والإدارية، وذلك وفق بعض الشروط والضوابط الموضوعة، حيث تتم المفاضلة والاختيار بين المتقدمين بناءً على هذه الشروط والضوابط ووفق معايير محددة وموضوعية، وسوف يكون التقديم وملء استمارة الترشح الإلكترونية عبر منصة جدارة الإلكتروني، ودعت الإدارة العامة للخدمات الطبية والإدارية، جميع الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل هذه الوظائف بنظام التعاقد الإسراع في التقديم، ونحن هنا في موقع “ثقفني” المتميز، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم برابط التقديم وموعد التقديم والشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل.

وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية والإدارية بوزارة الداخلية عن حاجتها لعدد من الوظائف الطبية والإدارية، وشددت على من تتوافر به شروط الوظيفة الإسراع في التقديم عبر موقع جدارة الإلكتروني، وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير وضوابط موضوعة من قبل الإدارة.

ما هي الوظائف المطلوبة ؟

وظائف صحية (طبيب مقيم، أخصائي، صيدلي، فني). وظائف إدارية.

ما هي الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف ؟

أن تكون الدرجة العلمية للمتقدم والتخصص موضوعة في الإعلان وفقاً لدليل التصنيف المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يجتاز المتقدم اختبار التقييم المهني وتوفير بطاقة التسجيل المهني وأن تكون سارية المفعول.

يجب على الحاصلين على مؤهلاتهم العلمية من خارج المملكة إحضار قرار معادلة معتمدة من وزارة التعليم.

بالنسبة للوظائف الصحية يجب إنهاء فترة الامتياز.

أن يجتاز المتقدم الاختبار الوظيفي والمقابلة الشخصية.

الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية عند إجراء المقابلة الشخصية.

قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التقديم وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الاحتفاظ بنسخة من استمارة الترشح الإلكترونية.

موعد التقديم

سوف يتم قبول الطلبات يوم الأحد 23\04\2021 الموافق 28\11\2021، والتقديم سوف يستمر لمدة خمسة أيام.

رابط التقديم في وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية