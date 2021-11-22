التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وآلية احتساب المعاش للمستحقين

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عمر شويل - جدة فعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وفتحت باب التسجيل في الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة التي شملها النظام وأحكامه، وقد أعلنت عن أهدافها الأساسية من تطوير النظام، التي من أهمها أن تحقق الاستقرار المادي للأسر المحتاجة التي ينطبق عليها شروط استحقاق معاش الضمان، وبالتالي تتحسن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهم، من خلال الدعم المادي والتدريب والتأهيل الذي يساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال التنسيق مع صندوق هدف.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

فعلت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وأعلنت عن بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد عبر منصة الضمان الاجتماعي، وأن عملية نقل المستفيدين ستتم بشكل تدريجي، وأنها ستقوم بدراسة طلبات التسجيل الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، ليكون أول شهر استحقاق معاش الضمان الاجتماعي هو شهر يناير 2022، وقد حددت آخر موعد للتسجيل والتقديم على المعاش في 23 مايو المقبل، كما أكدت على ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالنظام الجديد، ثم تقديم طلب الحصول على معاش الضمان من خلال تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ شهري مخصص للفئات المستحقة التي تنطبق عليها شروط التسجيل في النظام الجديد، ويتم احتساب المعاش من خلال الخطوات التالية:

تحديد إجمالي الدخل الشهري لأفراد الأسرة.

خصم 50$ من قيمته وإضافته إلى قيمة الدعم الحكومي المكتسب ككل.

ولكن مع استثناء الدعم المقدم من البرامج المساندة لذوي الإعاقة.

ثم تتم المقارنة بين الدخل المحتسب مع الحد الأدنى للمعاش.

بما يتفق مع قيمة الدخل الشهري الذي يتوقف على عدد أفراد الأسرة.

يتم تخصيص مبلغ 1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الموارد البشرية استحقاق الضمان الاجتماعي في النظام الجديد المطور، ويقصد بالاستحقاق المعايير والشروط التي تمكن المستخدم من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، ولعل من أهمها:

الجنسية السعودية للمتقدمين، بالإضافة إلى حاملي بطاقة التنقل.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

الإقامة سارية المفعول للفئات المستثناة من شرط الجنسية لذلك.

المستندات الرسمية التي تثبت الزواج برجل يحمل جنسية أخرى غير السعودية.

أن يكون من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي لذلك.

وقد خصت الموارد البشرية زوجة السعودي والأرملة والمطلقة التي لديها أبناء، وأبناء الأرملة والمطلقة السعودية المتزوجة من أجنبي، والأرامل ذوي الأيتام، والأيتام وذوي الإعاقة من الفئات المستحقة معاش الضمان الاجتماعي الذين يحق لهم التسجيل في النظام الجديد المطور.