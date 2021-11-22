خطوات تحديث بيانات الضمان الإجتماعي السعودية

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عمر شويل - جدة تعرف على خطوات تحديث بيانات الضمان الإجتماعي، حرصًا من المملكة العربية السعودية على تحقيق التكافؤ الإقتصادي والإجتماعي لمواطنيها، اهتمت بتقديم الدعم المالي في صورة معاش شهري للأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك من خلال مؤسسة الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية؛ حيث يقوم الأفراد بالتسجيل في موقع الضمان الإلكتروني، ولكي يتمكن الأفراد من استمرار الحصول على معاش الضمان لابد من تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية التحديث الخاص بالبيانات الشخصية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 1442، وقد أتاحت لهم الموقع الإلكتروني؛ تسهيلًا عليهم أمور التحديث، والحفاظ على الوقت، ومنع التزاحم أمام مكاتب العمل الحكومية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لوزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم النقر على تسجيل الدخول. النقر على الملف الشخصي وتحديث البيانات القديمة المتعلقة بالاسم ومحل الإقامة وأرقام الجوال، والحالة الاجتماعية. النقر على أيقونة إرسال الطلب. استلام الرسالة على رقم الجوال تفيد بأن عملية التحديث قد تمت بنجاح.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، كالتالي:

كبار السن الذين بلغوا سن التقاعد ولي لديهم دخل شهري، ويعانون من العجز أو الإعاقة.

المرأة المطلقة التي تعول أبناءها.

الأرملة التي تعول الأيتام.

الزوجة التي غاب عنها زوجها وليس لديها أية معلومات عنه وتعول أبنائها.

المرأة التي ليس لديها عائل وغير قادرة على العمل.

الزوجة التي اعتاد زوجها على إدمان المخدرات.

خطوات تحديث بيانات الضمان الإجتماعي وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التنمية البشرية شروط يحب توافرها في المتقدمين للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، أهمها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عامًا من كبار السن.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالأراضي السعودية.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري يزيد عن الحد المانع للضمان.

ألا يكون لدى المتقدم ممتلكات عقارية أو سجل تجاري باسمه.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التنمية البشرية أنه بإمكان المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التسجيل في الضمان الاجتماعي، وأعلنت أن التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية لمعاش الضمان الاجتماعي، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لوزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتواجدة أعلى الصفحة.

النقر على أيقونة مستخدم جديد.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

القيام بإدخال رقم الجوال ثانيةً لتأكيد.

القيام بكتابة رقم المرور الخاص، وإعادة إدخاله مرة أخرى.

القيام بإعادة إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

القيام بإدخال الرمز الذي تم إرساله عبر رقم الجوال في رسالة نصية، في الحقل “الرمز المرسل على الجوال”.

النقر على أيقونة تأكيد، إلى هنا يكون تم التسجيل بنجاح.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول من أجل تسجيل البيانات الشخصية.

النقر على أيقونة التالي.

القيام بإدخال بيانات العنوان والحساب البنكي.

الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على أيقونة “حفظ”.

رابط تفعيل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي

أصدرت الموارد البشرية يوم السبت 20 نوفمبر بيانًا يوجد فيه رابطًا لتفعيل التسجيل بداية من يوم السبت، حيث سيتم الرد على المتقدمين بإرسال رسائل قصيرة عبر الهاتف تدعوهم للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وأيضًا لتحديث بياناتهم الشخصية بما يتناسب مع النظام الجديد المعدل، لذلك سوف نقدم لكم رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 والذي يقدم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

هكذا نكون قدمنا خطوات تحديث بيانات الضمان الإجتماعي السعودية وايضًا الشروط والفئات المستفيدة.