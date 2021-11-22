ظروفك متعثرة وعليك ديون شركة اليسر للتمويل تقدم قرضك بدون ضامن حتى 300 ألف ريال بهامش ربح لايذكر

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أفضل شركات التمويل وأكثرها في تقديم العروض التمويلية المختلفة شركة اليسر، هي شركة مضمونة ومعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، شركة اليسر للتمويل والإجارة تعتمد على التيسيرات في تقسيط المبالغ بصورة مبسطة بحيث يكون القسط مناسب مع قيمة الراتب الشهري، تقدم قرض شخصي بدون كفيل غارم وتسهيلات الأقساط دون الشعور بأعباء السداد، شركة اليسر تعمل البرامج بصورة رقمية توفر تيسيرات ومميزات لصالح العملاء متاح القروض للرجال والنساء والمتقاعدين سواء الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بأبسط شروط ممكنة وسرعة الإجراءات تشمل السعوديين والوافدين، بهدف منع التعثر والحفاظ على السجل الائتماني، تمتاز شركة اليسر بتقديم خدمات مميزة للرجال والنساء وتوفير الاحتياجات المالية بصورة سريعة، واليوم ومن خلال موقع ثقفني الموقع الذي ينفرد بتقديم كل ماهو جديد وخدمي لمحبيه شروط الحصول على القرض وكيفية التقديم على القرض ورابط شركة اليسر ونقدم احدث العروض للتمويلات المختلفة والتي تكسب رضاء جميع العملاء حرصا منا على تقديم كل ما يفيد محبين موقع ثقفني. شروط الحصول على قرض شركة اليسر: أن لا يقل عمر المتقدمين أو المتقدمات عن 22 سنة فيما لا يزيد عن الـ60 سنة وقت سداد آخر قسط. الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف ريال سعودي. فترة العمل في الوظيفة لا تقل عن ثلاثة أشهر. طريقة وكيفية التقديم لطلب القرض من شركة اليسر والمستندات والوثائق المطلوبة: الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر.

تحديد التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية العلوية اختر (أفراد).

ثم تحديد نوع تمويل التورق أو مرابحة السيارات.

وتعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل بالبيانات.

ثم رفع المستندات والوثائق التي تشمل : صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول . خطاب تعريف بالراتب يتضمن قيمة الدخل والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين . كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر . العنوان الوطني وبالنسبة للقطاع الخاص يكون تعريف الراتب موثق من الغرفة التجارية. مميزات التمويل الشخصي لشركة اليسر: فترات السداد مريحة جدا تصل إلى خمس سنوات ميسرة السداد. أقساط ميسرة تناسب الدخل الشهري. هامش ربح تنافسي مقارنة بالجهات الأخرى. القرض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية. متاح من الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (إجارة) بصيغة المرابحة. تعطي تمويل شخصي حتى 300 ألف ريال بدون كفيل غارم. أقل متطلبات مع سهولة الإجراءات. الشركة تقدم قرض بدون تحويل راتب والسداد من خلال عدة طرق ويمكن الاتصال ومعرفتها بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، أو الاتصال على الرقم المجاني 8001160711. الوسوم عمر شويل - جدة ظروفك متعثرة وعليك ديون شركة اليسر للتمويل تقدم قرضك بدون ضامن حتى 300 ألف ريال بهامش ربح لايذكر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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