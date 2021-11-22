السعودية تعلن عن موعد اجازة الفصل الدراسي الاول 1443.. وتوضح التقويم الدراسي السعودي الخاص بالمدارس

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 1443، نجد أن جدول التقويم الدراسي أكثر مايبحث عنه الطلاب في كافة المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، وهذا لأن وزارة التعليم السعودية تبدأ بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي للعام الحالي 1443 قبل بدء العام، وهذا الجدول هو الذي يحدد المواعيد الخاصة بالدوام والإجازات الرسمية المتعلقة بالمدارس.

التقويم الدراسي السعودي عام 1443 للمدارس

نجد أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تعلن في بداية العالم الدراسي جدول التقويم الدراسي الحالي الخاص بالمدارس السعودية، ويكون التقويم الدراسي لعام 1443 كما يلي:

تبدأ إجازة نهاية الأسبوع التي ينتظرها الطلاب كل أسبوع، في يوم الخميس الموافق: 29 ربيع أول عام.

تكون بداية فترة الاختبارات النهائية 1443 للترم الأول في يوم الأحد الموافق: 9 ربيع ثاني.

وبالنسبة لإجازة الفصل الدراسي الأول، فتكون يوم الخميس الموافق: 20 ربيع ثاني.

يبدأ الدوام في الترم الثاني في يوم الأحد الموافق: 1 جماد أول.

تكون إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق: 7 شعبان.

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق: 24 رمضان.

يبدأ الدوام بالفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق: 17 شعبان.

وتكون إجازة آخر العام يوم الخميس: 1 ذو الحجة.

موعد إجازة الترم الأول للعام الدراسي 1443

ينتظر كافة الطلاب حلول إجازة الفصل الدراسي الأول، حيث نجد أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قامت بتقسيم العام الدراسي لثلاثة فصول دراسية، وسيلة منها لإعطاء الطلاب فرصة تحسين درجاتهم، وقد أعلنت الوزارة أن إجازة الترم الأول تبدأ في يوم الخميس الموافق 20 ربيع ثاني 1443 وتكون مدتها 12 يوم ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، ومن ضمن شروط دخول الطلاب للفصل الدراسي الثاني تخطي اختبارات الفصل الدراسي الأول وحصوله على الحد الأدنى للدرجات.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 1443

نجد أيضاً أن الطلبة والطالبات يعيشون حالة من الانتظار لحلول اختبارات الفصل الدراسي الثاني حتى يأخذوا قسط من الراحة بعد انتهاء مسيرة الاختبارات، ومن المقرر أن تكون بداية الترم الثاني توافق يوم الأحد 1 جماد أول 1443، ويحاول الطلاب بذل قصارى جهدهم لحصولهم على أكبر عدد من الدرجات في الفصل الدراسي الأول.