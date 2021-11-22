رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 الموحد ورابط تسجيل ضمان جديد sbis

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عمر شويل - جدة ننشر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 للتواصل مع الدعم الفني للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن أن أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالمملكة، وبدأت الوزارة في استقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الأخر 1443 الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكيفية أو طريقة تقديم الضمان الاجتماعي بشكل مفصل لمعرفة خطوات التسجيل وتعبئة نموذج التقديم، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من وسائل التواصل مع خدمة العملاء، حيث يمكن التواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية من خلال التطبيقات الآتية (تطبيق معاً للرصد – وصال – الثقافة العمالية – حساب المواطن)، ويتم توفير النسخة الخاصة لهواتف أيفون والهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد لمن يرغب في تحميل التطبيق، ويختص كل تطبيق ببرنامج معين من برامج الوزارة.

كما يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي تعمل على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني بين المستفيدين والوزارة، كما تعمل الخدمة على رفع مستوى مشاركة الجمهور في الشراكة حول توجهات الوزارة، حيث يمكن من خلالها تقديم شكو أو ملاحظة أو تقديم اقتراح للرقي بمستوى الخدمات والأعمال التي تقدمها الموارد البشرية، ويتم تقديم الشكوى بتعبئة البيانات المطلوبة.

كما توفر الوزارة إمكانية التواصل من خلال عنوان مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوضحت ساعات العمل التي يتم خلالها استقبال الشكاوى والاستفسارات أو تقديم الملاحظات، حيث تستقبل الطلبات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:20م، ويمكنكم الحصول على صندوق البريد (12484) والرمز البريدي (11157)، إلى جانب إمكانية الحصول على هاتف أو رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 من خلال الجدول التالي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911 صوتك مسموع hrsd.gov.sa حساب العناية بالعملاء تويتر HRSD_Care وزارة الموارد البشرية تويتر HRSD_SA منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي المطور) sbis.hrsd.gov.sa

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الوزارة استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، حيث يتم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الرابط المرفق بالجدول عالية، ومن ثم النقر على تسجيل جديد، ثم تعبئة بيانات المتقدم الشخصية.

وتتمثل البيانات الشخصية التي يتم تعبئتها بشكل مبدئي في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال للمتقدم وكلمة المرور، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي سيتم من خلاله تحقيق التكافل بالمجتمع من خلال الوصول الدقيق لكافة المستحقين سواء كانوا أسر أو أفراد، كما يتم من خلال الضمان الاجتماعي الجديد تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم المناسب للأفراد والأسر الأشد احتياجاً.

وذلك من أجل ضمان تغطية كافة الاحتياجات الأساسية لهم من خلال حصولهم على الدعم المالي أو النقدي المقدم من الوزارة، بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب لتمكين المستحقين القادرين على العمل بتزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على النفس لتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات لديهم.

وقد أوضحت الوزارة أنه قد تم نقل خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، كما يتم من خلال المنصة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على معاش الضمان 1443، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالجدول.

آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتمكين المستحقين من تحقيق الاستقلال المالي وتحويلهم إلى أفراد منتجين بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ويتميز نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد المعلن عن بدء سريانه بالاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين.

إلى جانب أنه يتميز بالمرونة العالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين والمستحقات، وتوفير متابعة مستمرة لتحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 الموحد، يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.