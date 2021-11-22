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عمر شويل - جدة رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية ugate.tvtc.gov.sa للعام 1443 على رابط موقع البوابة الإلكترونية قبولي الموحد التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تعاظمت عمليات البحث بعدما تم الإعلان عن بدء عملية التسجيل والتقديم واستقبال الطلبات في برنامج الديبلومات الصباحية والمسائية للكليات التقنية، وفلك في جميع فروع مؤسسة التدريب التقني والمهني، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات وكيفية التسجيل في كلية التقنية للعام الحالي 1443، هذا وقد تم الإعلان عن بدأ الإجراءات الخاصة بالتقديم غبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي”، حيث أن التسجيل متاح للبنين والبنات، حيث بدأ فتح باب استقبال طلبات الراغبين إلكترونيا يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، الموافق 16 ربيع ثاني 1443.

ugate.tvtc.gov.sa رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية عبر بوابة قبولي الموحدة

زيارة رابط بوابة قبولي الإلكترونية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول أعلى الصفحة.

إدخال رقم الهاتف الجوال أو بطاقة الأحوال أو البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور.

من ليس لديه حساب على البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي)، يمكنه إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول يتم اختيار نوع البرنامج التدريبي الذي ترغب التقدم إليه.

يجب قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتدريب.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المطلوبة الضغط كلمة “إرسال”.

موعد استقبال طلبات التقديم والتسجيل في الكلية التقنية “القبول الموحد”

بدأ التقديم والتسجيل على دبلوم الكلية التقنية الحديثة يوم الأحد 16 ربيع ثاني 1443، الموافق 21 من نوفمبر 2021.

بدأ التسجيل غلى دبلوم العمارة والتشييد، وكذلك المعاهد الصناعة يوم 21 نوفمبر 2021، الموافق 16 ربيع ثاني 1443.

ويُذكر أن التقديم على برامج البكالوريوس كان قد بدء في وقت سابق، وتحديداً يوم 7 نوفمبر 2021، الموافق 2 ربيع أخر 1443.

شروط وضوابط التسجيل والتقديم في الكلية التقنية ١٤٤٣ “القبول الموحد”

الجنسية السعودية شرط أساسي.

يتم استثناء أبناء الأم السعودية.

الحصول على المؤهل المطلوب وهي شهادة الثانوية العامة أو المعهد الصناعي الثانوي أو ما يعادلهما.

لا يكون قد مر على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من خمس سنوات.

العمر للمتقدم لا يتجاوز 30 عاماً.

حسن السير والسلوك للمتقدم.

اجتياز قدرات التحصيلي قياس

يجب على الراغب في التسجيل أن لا يكون مفصولاً من قبل من الكليات التقنية.

التقديم يتم في برنامج تدريبي واحد خلال فترة التقديم للكلية.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به المهندس علي بن مرزوق البلوي، وهو مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، حيث صرح وكشف التفاصيل الخاصة بعملية التقديم والتسجيل الخاصة بدبلوم الكلية التقنية للبنين، وذلك بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، وكذلك دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في التخصصات التقنية والمهنية.

البرامج التدريبية للبنين والبنات بالكلية التقنية 1443

وأضاف “البلوي” وقال إن تقديم طلبات القبول تخضع لشروط ومعايير وضوابط مُحددة، وذلك لكل تخصص من التخصصات المتاحة للتسجيل، وأكد على أن التقديم يشمل أيضا برامج الدبلوم المسائي للكلية التقنية للبنين والبنات بتبوك؛ وذلك حسب التخصصات المتاحة على رابط موقع بوابة القبول الموحد، وأوضح بأن إجراءات الفرز للراغبين في التسجيل على برنامج البكالوريوس المسائي للبنين والبنات، وأكد أيضا على أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين بدأ من يوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني، وستتواصل إرسال الرسائل النصية على مدار ثلاثة أيام.

كيفية التقديم والتسجيل بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على برامج الكلية التقنية

المستندات والأوراق ومتطلبات التسجيل والتقديم في الكلية التقنية

أصل شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها الطلب.

سجل تدريبي مصدق.

أصل البطاقة العائلية ونسخة منها تكون سارية المفعول.

أصل وثيقة اجتياز الدرجة المطلوبة في اللغة الإنجليزية مبين فيه رقم الوثيقة.

صورة لبطاقة الهوية الوطنية وإحضار الأصل للمطابقة.

صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 6*4.

وثيقة الأم في حال كان من أم سعودية.

شهادة حسن السير والسلوك.

إشعار القبول في الترم الأول وعقد الاتفاق على القبول وصورة طبق الأصل من اتفاق المتدرب.

موافقة خطية من جهة العمل للموظفين للتدرب بالتفرغ التام للبرنامج والمواد المكملة (التكميلية) إن وجدت.