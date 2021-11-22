“جدارة” رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وظائف صحية وإدارية هنا الشروط والمواعيد

أصبح رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها، بعد أن أعلنت منذ قليل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية والإدارية المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والإدارية، للعمل بالمدن الطبية بقوى الأمن في عدة مدن بالمملكة، وأعلنت عن بعض الضوابط والشروط العامة للتسجيل في الوظائف، ومواعيد فتح رابط التسجيل ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل الوظائف وألية التسجيل الإلكتروني، عبر رابط منصة جدارة فتابعونا.

رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية وزارة الداخلية

الدخول عبر رابط eservices.masar.sa.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم ويجب أن تكون كافة البيانات دقيقة وسليمة.

أرفاق المستندات والشهادات الثبوتية وشهادات الخبرة إن وجدة.

الضغط على زر إرسال الطلب ثم طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة عن القبول.

موعد التسجيل على الوظائف

كما جاء في إعلان التوظيف فأن رابط منصة جدارة، سوف يبدأ في أستقبال طلاب الراغبين في الالتحاق والتقديم بالوظائف المتاحة بداية من يوم الأحد 2021/11/28 الموافق 1443/04/23 القادم ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام متواصلة.

الشروط العامة للتسجيل في وظائف الخدمات الطبية

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف وتكون الشهادات مصدقة ومعتمدة من وزارة التعليم.

أن يجتاز المتقدم لشغل الوظائف كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالوظيفة المتقدم لها.

يجب أن تكون الدرجة العلمية مشمولة في التصنيف الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف الصحية قد أنهى فترة الامتياز.

النجاح في الاختبار الوظيفي والاختبار الخاص بالتقييم المهني.

الأولية في القبول على الوظائف لحملة البكالوريوس والماجستير بنظام الانتظام ثم نظام الانتساب.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. شهادة المؤهل العلمي وتكون معتمدة من وزارة التعليم. نسخة محدثة من السيرة الذاتية للمتقدم.

مسميات الوظائف المطلوبة