تطبيق المياه الوطنية يوفر 35 خدمة للمستهلكين

تم إطلاق تطبيق المياه الوطنية في السعودية مؤخرًا لتلبية العديد من رغبات المستهلكين من خلال تقديم العديد من الخدمات التي تبلغ 35 خدمة في إطار خطة الشركة لإتاحة الوصول إلى خدماتها وفي ظل الجهود المبذولة لتخفيف التزاحم في المقار الحكومية وفروع الشركات والمؤسسات ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية ومن هنا ظهرت أهمية أخرى للتطبيق حيث توفر عناء مراجعة فروع شركة المياه بالمناطق المختلفة.

تحميل تطبيق المياه الوطنية

في بداية الإطلاق تم توفير تطبيق شركة المياه الوطنية لمستخدمي نظام تشغيل IOS على هواتف الآيفون فيما لم يتم بعد توفير نسخة لهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وهذا أمر يتم ملاحظته دائما في السعودية حيث تفضل الشركات إطلاق تطبيقاتها أولا لمستخدمي هواتف آيفون قبل مستخدمي الأندرويد بفترة.

ويمكن تحميل تطبيق شركة المياه من خلال الدخول على متجر آبل الرسمي والبحث عن المياه الوطنية حيث يظهر التطبيق بصورة وشعار الشركة ومعلومات حول الخدمات المتاحة في التطبيق.

الخدمات المتاحة في تطبيق شركة المياه

هناك قرابة 35 خدمة في التطبيق من أهمها ما يلي: