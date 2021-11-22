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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق المياه الوطنية يوفر 35 خدمة للمستهلكين في المقال التالي
تم إطلاق تطبيق المياه الوطنية في السعودية مؤخرًا لتلبية العديد من رغبات المستهلكين من خلال تقديم العديد من الخدمات التي تبلغ 35 خدمة في إطار خطة الشركة لإتاحة الوصول إلى خدماتها وفي ظل الجهود المبذولة لتخفيف التزاحم في المقار الحكومية وفروع الشركات والمؤسسات ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية ومن هنا ظهرت أهمية أخرى للتطبيق حيث توفر عناء مراجعة فروع شركة المياه بالمناطق المختلفة.
تحميل تطبيق المياه الوطنية
في بداية الإطلاق تم توفير تطبيق شركة المياه الوطنية لمستخدمي نظام تشغيل IOS على هواتف الآيفون فيما لم يتم بعد توفير نسخة لهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وهذا أمر يتم ملاحظته دائما في السعودية حيث تفضل الشركات إطلاق تطبيقاتها أولا لمستخدمي هواتف آيفون قبل مستخدمي الأندرويد بفترة.
ويمكن تحميل تطبيق شركة المياه من خلال الدخول على متجر آبل الرسمي والبحث عن المياه الوطنية حيث يظهر التطبيق بصورة وشعار الشركة ومعلومات حول الخدمات المتاحة في التطبيق.
الخدمات المتاحة في تطبيق شركة المياه
هناك قرابة 35 خدمة في التطبيق من أهمها ما يلي:
- طلب توصيلة جديدة : حيث تتيح هذه الخدمة للمستهلك التقدم بطلب تمديد توصيلة مياه أو صرف صحي جديدة من خلال تحديد المنطقة ثم المدينة ثم اختيار الموقع من على الخريطة واستكمال باقي الإجراءات.
- خدمة طلب صهريج : تتيح هذه الخدمة التقدم بطلب الحصول على صهريج مياه في المناطق التي لا يوجد فيها ضخ مستمر حيث يتم تحديد العنوان والموقع على الخريطة.
- سداد فواتير المياه : تتيح هذه الخدمة للمستهلكين سداد فواتير المياه عن الوحدات السكنية المسجلة باسمهم من خلال اختيار الحساب ثم الاطلاع على الفاتورة ثم إدخال بيانات بطاقة الائتمان والدفع أونلاين.
- معرفة معدل الاستهلاك : تتيح هذه الخدمة للمشتركين معرفة معدل استهلاك المياه والشريحة الحالية التي يتم تصنيفهم فيها بحسب معدل الاستهلاك كما يمكن الحصول على تقارير حول استهلاك المياه في آخر 3 شهور.
- تغيير عداد المياه : تمكن هذه الخدمة المستهلك من طلب تغيير عداد المياه في حالة وجود مشاكل في العداد الموجود بالفعل.
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