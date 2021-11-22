رابط التسجيل في الكلية التقنية 1443 بوابة قبولي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية التقنية عبر رابط بوابة قبولي؛ حيث تستقبل طلبات الطلاب الراغبين في التقديم الفصل الدراسي الثاني في برنامج البكالوريوس الفترة الصباحية والمسائية للبنين، والفترة المسائية للبنات، وقد أكدت على أهمية مراجعة المتقدمين شروط الكلية التقنية القبول الموحد، وتجهيز أصل وصورة من المستندات الرسمية المطلوبة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ فتح التقديم؛ حيث أنه لن يلتفت للطلبات بعد انتهاء موعد التقديم.

رابط التسجيل في الكلية التقنية

تستقبل الكلية التقنية طلبات التقديم في برنامج البكالوريوس الفترة الصباحية والمسائية، بدءًا من أمس الأحد 20 نوفمبر، ويستمر باب التقديم مفتوح حتى الثلاثاء القادم الموافق 25 ربيع ثاني 1443، وعلى المتقدمين المستوفين للشروط تقديم طلبات الالتحاق عبر رابط التسجيل في الكلية التقنية بوابة قبولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ugate.tvtc.gov.sa، بالخطوات الآتية:

انتقل إلى بوابة قبولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. انقر على أيقونة تسجيل الدخول أعلى الصفحة. قم بتسجيل رقم الجوال أو عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم سجل دخول. اختيار البرامج المرغوب فيه. وافق على التعهد بعد الإطلاع على شروط القبول في الكلية التقنية جيدًا. قدم على البرنامج بتسجيل كافة البيانات الأساسية والشخصية المطلوبة لذلك. حدد التخصصات المرغوبة ثم انقر على تقديم.

شروط التسجيل في الكلية التقنية

حددت الكلية التقنية متمثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط رابط التسجيل والقبول في برنامج البكالوريوس، والتي من أهمها.

أن يكون المتقدم من أبناء السعودية.

أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب لذلك، بحيث لا تزيد مدة التخرج عن خمس سنوات.

ألا يزيد عن المتقدم عن 30 عام.

ألا يكون قد سبق فصله من الكلية التقنية.

أن يسجل في برنامج الكلية التقنية لأول مرة، أو أن يستكمل البرنامج الذي تقدم إليه فيما سبق.

ألا يكون قد فصل من أحد برامج الكلية التقنية في السابق.

ألا يقدم على برنامج تدريبي آخر أثناء برنامج الكلية التقنية.

المستندات المطلوبة للتسجِيل في الكلية التقنية الفصل الثاني

يتطلب التسجيل في الكلية التقنية عبر رابط بوابة قبول الفصل الدراسي الثاني توفير متطلبات التسجيل المتمثلة في الأوراق والمستندات الرسمية التي منهل صورة شخصية ملونة وحديثة للمتقدم، أصل وصورة من بطاقة الهوية، أصل وصورة شهادة المؤهل الدراسي، صورة بطاقة العائلة ويشترط أن تكون سارية، عقد اتفاقية المتدرب، شهادة حسن سير وسلوك، بالإضافة إلى بيان من جهة العمل يفيد بالتفرغ التام للدراسة، وذلك للمتقدمين على قيد العمل.