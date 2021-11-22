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عمر شويل - جدة عملاء نظام التأمينات يتابعون عن كثب كافة التعديلات التي تطلقها رئاسة الوزراء في المملكة العربية السعودية والدمج بين نظام التأمينات ونظام التقاعد.

حيث أن نظام التأمينات هو نظام ساري على كافة موظفي المملكة العربية السعودية حتى يتم إحالتهم للتقاعد.

عملاء نظام التأمينات وشروط الحصول عليها

نظام التأمينات الاجتماعية هو أحد الأنظمة التي يتم فرضها في جميع الدول وخاصة في المملكة العربية السعودية.

حيث أن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام لحماية وتحقيق الأمن الاجتماعي لجميع موظفين الدولة بصرف مبلغ محدد لكافة عملاء نظام التأمينات في المملكة.

هذا وتسعى الحكومة السعودية جاهدة للعمل على تطوير نظام التأمينات ليشمل كافة أطياف الشعب بمختلف الأعمار العمرية.

كذلك والعمل على مواكبة ما يحدث في المملكة العربية السعودية من تطوير المشاريع وإنشاء المدن الجديدة.

فكان يجب أن يحصل جميع موظفين الدولة على المبالغ المناسبة للعيش في حياة كريمة.

تأثير دمج نظام التقاعد ونظام التأمينات

وضمن خطة الإصلاح التي تنتهجها المملكة العربية السعودية فقد قامت رئاسة الوزراء في المملكة بعمل عملية دمج بين كل من نظام التقاعد ونظام التأمينات.

كما أشارت المؤسسة أنه لن يوجد تغيير في أجر الموظفين من نظام الدمج الحادث مؤخرًا.

كذلك وأصدرت قرارًا بأنه سوف يتم استقطاع مبلغًا محدد من أجر الموظفين العاملين بالدولة السعودية نظير اشتراكهم في الخدمة.

كما أن هذا النظام لن يؤثر بالسلب على الموظفين في القطاع العام ولا القطاع الخاص بل أنه سيعود بالنفع على كافة الأطراف.

أهداف نظام التأمينات في السعودية

هذا ويهدف نظام التأمينات في المملكة العربية السعودية بشمول كافة الشعب برعاية واهتمام الحكومة والمساعدة على مواجهة الظروف المعيشية.

ومن شروط تطبيق المؤسسة:

أن يكون الشخص تابع للجهات الحكومية أو الجهات الخاصة التابعة لمؤسسة التأمينات.

يقوم الموظف بإبرام كافة الاتفاقيات والعقود بحسب ما تراه المؤسسة مناسبًا وضروريًا.

أن تقوم المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها المواطن السعودي برعاية كافة حقوقه التأمينية وفقًا للشروط التي تنص عليها مؤسسة التأمينات.

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