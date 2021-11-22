منصة جود الإسكان و طريقة التسجيل في المنصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

منصة جود الإسكان هي منصة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث أنها احدي مبادرات الإسكان التنموي الأهلية التي تعمل علي بث روح التعاون بين أفراد المجتمع والمنظمات الحكومية وبعض الجمعيات الخيرية والأهلية لخدمة الأسر الأشد احتياجاً ومحدودي الدخل وتوفير الدعم لتلك الأسر لتمكنهم من الحصول علي المساعدات التنموية والخيرية أو الحصول علي وحدات سكنية تحت شروط معينة دون التحيز إلي أي فرد وفي شفافية تامة وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلا، مما تعمل هذه المبادرة علي زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وحياة الأسر الفقيرة حياه كريمة مما يعمل علي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

منصة جود الإسكان

تتميز المنصة بالتعاون والشراكة بين مختلف الجمعيات الخيرية التي توجد داخل أراضي المملكة، حيث تلعب الجمعيات الخيرية الدور الأساسي و الهام في دعم الأسر الأشد احتياجاً ومحدودي الدخل ، من حيث دراسة حالة الآسرة وتوثيق الضرر الواقع علي تلك الأسر وتحديد نوع الوحدة السكنية التي تتناسب مع ظروف المواطن وتسليم تلك الوحدة للمستفيد، كما تقوم المنصة بتقديم العديد من الخدمات المختلفة ومنها خدمة دعم الإيجار للأسر الأشد احتياجاً والمشمولة بالرعاية الاجتماعية في وزارة العمل من برنامج سكني، أما عن طريقة التسجيل في المنصة فهي كالتالي:

الدخول علي الصفحة الرسمية لمنصة جود.

في الصفحة الرئيسية يجب الضغط علي تبويب لتفعيل الحساب الجديد.

يجب عليك كتابة البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة بك بشكل صحيح.

يجب كتابة الاسم و رقم الهوية الوطنية وبعض المعلومات الشخصية لإكمال التسجيل.

الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد.

يجب عليك كتابة نوع الدعم الذي ترغب به.

الضغط علي تأكيد.

منصة جود الإسكان والشروط الواجب توافرها لاستحقاق الدعم

يجب علي المواطن الذي يرغب في الاستفادة من دعم المنصة أن يكون مقيد في الضمان الاجتماعي.

علي المواطن أن يكون لدية حساب في منصة جود التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة الواحدة عن خمس أفراد.

يجب علي المواطن تقديم كشف مفصل عن الراتب الذي يتقاضاه.

منصة جود الإسكان لتسديد الإيجار شروط الدعم

من خلال المقال يمكنك التعرف علي برنامج سكني، وقد قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن ليتمكن من الاستفادة من تسديد الإيجار وهي كالتالي:

أن يكون الراغب في تسديد الإيجار من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

نن يكون من ضمن الفئات المشمولة مثل اسر المتوفي أو اسر المريض أو السجين أو ذوي الدخل المحدود.

أن يكون لدية حساب خاص علي برنامج سكني.

منصة جود الإسكان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، أما عن المنصة فتقوم بتوفير صفحة رسمية لها من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتقوم المنصة بين الحين والأخر عن الإعلان عن بعض الحالات المستحقة للدعم ،قائلة” مهما كان عطائك فانه سيصنع الفارق في حياة الأسر المستحقة ” وأشارت الي حالة لسيدة مسنة تأمل أن تمتلك مسكن يخفف من معاناة أسرتها، وان المبلغ المتبقي لمنح تلك السيدة 34 ألف ريال سعودي، ويتم استقبال مبالغ الدعم في مدة تقل عن 15 ثانية.